Quotenkampf zur Primetime: „Tatort“-Wiederholung vernichtet RTL, ProSieben und Sat.1

Lisa Klugmayer

Am Sonntag (23. Juli 2023) hatten TV-Zuschauer mal wieder die Qual der Wahl: Tatort-Wiederholung, Hollywood-Blockbuster oder deutsches Comedy-Gold. Doch die Quoten sprechen für sich.

München – Am Sonntag (23. Juli 2023) buhlten die großen TV-Sender um die Aufmerksamkeit ihrer Zuschauer und fuhren dabei die ganz großen Geschütze auf. Doch ausgerechnet eine alte Tatort-Folge holte den Quotensieg und ließ zwei Hollywood-Blockbuster und einen deutschen Comedy-Klassiker hinter sich.

Seit über 50 Jahren lockt der Tatort nun schon regelmäßig ein Millionenpublikum vor die TV-Bildschirme, da spielt es nicht mal eine Rolle, ob es sich dabei um eine Wiederholung handelt. Am Sonntag (23. Juli 2023) wartete die ARD mit „Dein Name sei Harbinger“ auf und begeisterte mit dem sechs Jahre alten Tatort insgesamt 5,24 Millionen Zuschauer, wie DWDL berichtet. Das ergibt einen Marktanteil von 18 Prozent beim Gesamtpublikum ab drei Jahren.

Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte die Tatort-Wiederholung den Quotensieg. 0,76 Millionen Menschen schalteten ein, das ergibt einen Marktanteil von 14,9 Prozent. Die Konkurrenz versuchten ihr Glück mit Hollywood-Blockbustern. Bei RTL schauten 0,36 Millionen (Zielgruppe 14- bis 49-Jährige) „Stirb langsam: Jetzt erst recht“. Der Privatsender kommt damit auf einen Marktanteil von 7,6 Prozent.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord?

Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.