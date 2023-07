„Sau-unfreundlich“: RTL-Juror bekommt im Fernsehgarten von Kiwi sein Fett weg

Von: Volker Reinert

Im „ZDF“-Fernsehgarten begrüßte Moderatorin Andrea Kiewel am Sonntag ein „Let‘s Dance“-Profi-Tanzpaar. Dabei ließ sie sich zu einem bissigen Kommentar über einen RTL-Kollegen hinreißen.

Mainz – Eine große „Sommerparty“ feierte Moderatorin Andrea Kiewel (58) am Sonntag (16. Juli) im „ZDF-Fernsehgarten“ mit zahlreichen Gästen. Nach einem Tanz-Auftritt der „Let‘s Dance“-Profis Malika Dzumaev (32) und Zsolt Sándor Cseke (35) konnte sich „Kiwi“ nicht zurückhalten und schoss mit einem fiesen Kommentar über einen Juror her.

„ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel begrüßt zahlreiche Stars

Schlagerfans mussten in der „Sommerparty“-Ausgabe des Fernsehgartens weitestgehend auf ihre Lieblingsmusik verzichten, dafür trumpfte die Show aber mit zahlreichen anderen Gästen auf. Neben der Band Marquess, performte auch Sängerin Loona (48) ihren Sommersong „Bailando“ aus dem Jahr 1998. In der Sendung gab es zudem einen Dresscode: Alle Gäste sollten in weißer Kleidung erscheinen, doch Moderator Jochen Schropp (44) kam - zum Unmut von Andrea Kiewel - bunt gekleidet zum „ZDF-Fernsehgarten“.

Neben der musikalischen Acts begrüßte Andrea Kiewel auch die „Let‘s Dance“-Profitänzer Malika Dzumaev und ihren Tanz- und Lebenspartner Zsolt Sándor Cseke, die einen Paso Doble und eine Samba zum Besten gaben. Im nachfolgenden Interview fragte „Kiwi“ die Tänzer über den oft toughen Juror Joachim Llambi aus: „Ist er wirklich so gemein?“ Das Tanzpaar äußerte sich nicht negativ über den „Let‘s Dance“-Juror der ersten Stunde, während es aus der Moderatorin heraus platzte: „Privat ist er sau-nett, aber im Job sau-unfreunlich“.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 30. Juli 2023: Mallorca

13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Andrea Kiewel spricht nach Llambi-Kommentar Schlagzeile von morgen aus

Dass „Kiwis“ Aussage nicht ganz ernst gemeint war, wurde im Anschluss klar. So nahm die Berlinerin, die den Fernsehgarten seit dem Jahr 2000 moderiert, eine mögliche Schlagzeile mit einem Augenzwinkern vorweg: „Andrea Kiewel: Jetzt beleidigt sie Kollegen“.

Andrea Kiewel moderierte am Sonntag (16. Juli) den „ZDF-Fernsehgarten“. Nach einer Tanzdarbietung von „Let‘s Dance-Profis bekam Juror Joachim Llambi von „Kiwi“ sein Fett weg. © Screenshots: zdf.de & IMAGO / Panama Pictures

Nach der Tanzdarbietung probierte sich auch Andrea Kiewel an einer Sportart aus, wenn auch an einer sehr besonderen. Im Eier-Tennis versuchte „Kiwi“ dem „ZDF-Fernsehgarten“-Publikum zu zeigen, dass sie ein rohes Ei über das Netz schlagen kann. Im Internet fiel die Aktion gnadenlos durch. Verwendete Quellen: zdf.de