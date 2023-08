Neue TV-Rolle für „Tatort“-Star Christine Urspruch

Teilen

Im Münster-„Tatort“ spielt Christine Urspruch seit 2002 die Rechtsmedizinerin „Alberich“. In einer neuen Filmreihe übernimmt Urspruch die Titelrolle – als unkonventionelle Anwältin.

Leipzig – Als Rechtsmedizinerin Silke Haller, Spitzname „Alberich“, kennt Christine Urspruch (52) jeder „Tatort“-Fan. Nun hat die Darstellerin der Kollegin von Frank Thiel (Alex Prahl, 63) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) einen neuen Job.

Jochen Busse spielt Schatz‘ chaotischen Vater

Auch darin verschlägt es die Filmfigur von Urspruch in die Justiz, diesmal allerdings als Anwältin. In der neuen ARD-Filmreihe „Einspruch, Schatz!“ spielt die Schauspielerin die unkonventionelle Titelheldin Eva Schatz, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Ihr gegenüber steht „Verbotene Liebe“-Star Wolfram Grandezka (53), der als „undurchsichtiger Charmeur“ Hanno Bertram beschrieben wird. Eine weitere Rolle übernimmt Jochen Busse (82), der als Werner Schatz den Vater von Schatz spielt und sowohl im Altersheim als auch im Leben seiner Tochter für Chaos sorgen soll.

Geheimnis gelüftet: So viele Abrufe hat „Tatort“ in der ARD-Mediathek Der „Tatort“ am Sonntag ist in vielen deutschen Wohnzimmern zur Tradition geworden. Doch wie viele Zuschauer sehen den Krimi eigentlich per Stream?

Neue Filmreihe für „Tatort“-Star Christine Urspruch: Ende September im TV

Die ersten Folgen der Filmreihe zeigt das Erste am 22. und 29. September. Jeweils ab 20:15 Uhr werden die Filme mit den Titeln „Ein Fall von Liebe“ und „Unter Vätern“ ausgestrahlt. Regie führte dabei Thomas Freundner (62), der auch schon bei zahlreichen „Tatort“-Ausgaben hinter der Kamera stand. Die Drehbücher stammen von Torsten Lenkeit (53).

ARD Degeto EINSPRUCH, SCHATZ! - EIN FALL VON LIEBE, am Freitag (22.09.23) um 20:15 Uhr und um 01:30 Uhr im ERSTEN. Anwältin Eva Schatz (ChrisTine Urspruch) bringt mit dem charmanten Hanno (Wolfram Grandezka) Trubel in ihr Single-Leben. © ARD Degeto/Tom Schulze

Auch Andrea Kiewel hat Grund zur Freude: Toller Erfolg für den „ZDF-Fernsehgarten“ am Sonntag (16. Juli). Die von Andrea Kiewel moderierte Show erzielte traumhafte Quoten beim Gesamtpublikum und steigerte sich enorm zur Vorwoche. Verwendete Quellen: ARD