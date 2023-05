„Schauen Sie jetzt in sein Gesicht“ – unvergessliche Momente bei Krönung Charles’ III.

Bestens vorbereitet

Nach drei Tagen lassen Royal-Experten die Krönung von König Charles III. und Camilla Revue passieren. Diese Momente gingen allen unter die Haut.

London – Es ist schon haarsträubend, was die Royal-Expertin Leontine von Schmettow (50) als Kommentatorin der Krönung Charles III. (74) von anderen Krönungen am Tag nach der Inthronisierung im Das!-Talk (Das Erste) bei Inka Schneider (55) zu berichten hat: „Wir wissen ja, da kann auch ganz viel schiefgehen“, lobt sie die gute Vorbereitung des britischen Königspaares. „Da sind schon Kronen heruntergefallen, da wurden Seiten überblättert und Königinnen herausgeschickt, die wieder reingeholt werden mussten, weil der Gottesdienst noch gar nicht zu Ende war.“ Nichts davon passierte am 6. Mai in der Westminster Abbey. Im Gegenteil, es hätte viele berührende Momente gegeben, schwärmt die Journalistin. Die Schönsten gibts hier zum Nachlesen.

Wie bei Queen Elizabeth II. (96, † 2022) blieb trotz Regen kein Platz unbesetzt

„Ein bisschen erschöpft wirken die beiden ja“, findet Schneider bei Betrachtung der Balkonszene. „Sie haben sich wirklich nicht geschont“, erklärt Schmettow. Wochen zuvor wurde immer wieder die Liturgie geprobt. Dabei vermutet sie, dass sich beide nicht sicher hätten sein können, ob überhaupt Leute kommen würden. Es hätte sicher bange Momente gegeben, an denen sich Charles und Camilla gefragt hätten: „Werden die Straßen überhaupt voll sein?“ Umso mehr freut sich die Königshausexperten für den Blick vom Balkon, bei dem klar wurde: Wie bei Queen Elizabeth II. (96, † 2022) blieb trotz Regen kein Platz unbesetzt.

Ein menschliches Missgeschick leistet sich nur Camilla (75), als sie sich die Haare richtet, nachdem sie die spektakuläre Queen Mary‘s Crown aufgesetzt bekommen hat. Strenggenommen darf nur der mit dem Akt der Krönung betraute Erzbischof von Canterbury, Justin Welby (67), die Krone berühren. Natürlich werde die unpassende Geste nun in die Geschichtsbücher eingehen, bemerkt Inka Schneider richtig.

Wer hat‘s bemerkt? Charles III. wechselt nach der Krönung die Krone Eigens für den Moment des Krönungsaktes gefertigt, bekommt Charles III. das stattliche Gewicht der St Edward‘s Crown von 2,27 Kilogramm zu tragen, welche zudem knapp über 30 Zentimeter in die Höhe ragt. Als Symbol des christlichen Glaubens trägt sie das Kreuz auf der Spitze. 444 Edelsteine, darunter Rubine, Amethyste und Saphire, bedecken den massiven Goldrahmen. Eine Samtkappe mit Hermelinband soll das Tragen komfortabler machen. Beim Verlassen der Abtei tauscht Charles III. die Krone, die seit 1661 jedem britischen Monarchen aufgesetzt wurde, gegen die Imperial State Crown, denn eigentlich darf die St. Edward‘s Krone die Kirche nie verlassen. Aus Sicherheitsgründen wird sie heutzutage aber zu den anderen Kronjuwelen in den Tower gebracht.

Der unvergesslichste Moment naht, als Prinz William seinem Vater die Treue schwört

+ Unvergesslicher Moment bei der Krönung Charles‘ III. und Camillas: Prinz William küsst seinen Vater auf die Wange (Fotomontage). © Yui Mok/dpa & picture alliance/dpa/Royal Household 2023/PA Media | Hugo Burnand

In der Rückbetrachtung naht der Moment, an dem Prinz William (40) dem Monarchen die Treue schwor. Der Prinz von Wales kniete vor seinem Vater nieder, berührte die Krone und küsste seinen Vater auf die Wange: „Und jetzt muss man auf den Blick des Königs achten“, schwärmt von Schmettow. Der Ausdruck werde weich, ein bisschen gerührt, erklärt sie. „Das war ein fast intimer Moment in einer offiziellen, sehr formellen Zeremonie“, teilt sie ihr persönliches Highlight. Doch auch, dass Prinz Harry (38) als „ausgeschiedenes“, aber „nicht ausgegrenztes“ Mitglied in der dritten Reihe nah bei den Royals saß, rechnet die Expertin Charles III. hoch an. „Ich hätte gedacht, er sitzt sehr viel weiter weg“. Eine schöne Geste eines Vaters, der seinen Zweitgeborenen als „immer noch geliebtes Mitglied der Familie“ anerkenne, findet sie.

Die Krönung war ein voller Erfolg und es gibt noch viel Lob von der Fachfrau für Prinz Georges (9) Ernsthaftigkeit beim Tragen von Opas Schleppe und für den herzzerreißend gähnenden Prinz Louis (5). Charles sei es wichtig, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, „dafür hat er ein Talent“, attestiert von Schmettow dem König und erzählt gegen Ende noch eine ihrer Lieblingsgeschichten: Prinzessin Kate (41) sei auf der Mall gefragt worden, ob sie nervös sei. Ihre Antwort: „Ich bin wie ein Schwan, außen ruhig und unten paddeln die Beine.“ Alle Infos, Bilder und Updates zur Krönung Charles III. gibts hier im Live-Ticker. Verwendete Quellen: ardmediathek.de, dailymail.co.uk

