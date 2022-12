„Schöne ältere Frau“: Liz Hurley soll Prinz Harry zum Mann gemacht haben

Von: Susanne Kröber

Prinz Harrys Memoiren werden mit Spannung erwartet. Im Vorfeld sorgt eine Passage für Aufregung, in der es um Harrys erstes Mal geht – nahm ihm Liz Hurley die Unschuld?

Montecito – Kaum sind alle sechs Folgen der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ veröffentlicht, stehen schon die nächsten Enthüllungen an. Am 10. Januar 2023 erscheinen Prinz Harrys (38) Memoiren mit dem Titel „Reserve“, im britischen Original „Spare“. In „Spare“ soll die Kindheit von Prinz Harry thematisiert werden, aber es werden auch Details über ehemalige Beziehungen des Herzogs von Sussex erwartet, bevor er seine heutige Frau Meghan Markle (41) traf.

„Schönere ältere Frau“: Verlor Prinz Harry seine Jungfräulichkeit an Liz Hurley?

Seine erste langjährige Beziehung ging Prinz Harry 2004 ein, mit Südafrikanerin Chelsy Davy (37) war er mit Unterbrechungen sechs Jahre liiert. Aber mit wem hatte Prinz Harry eigentlich sein erstes Mal? Laut The Times soll Prinz Harry in seinen Memoiren Details über seine Begegnung mit einer „schönen älteren Frau vom Land“ enthüllen, die ihm als Teenager die Jungfräulichkeit genommen hat.

Da brodelt die Gerüchteküche, im Fokus steht dabei Liz Hurley (58), berühmte britische Schauspielerin und Model. Weltweit bekannt wurde Hurley, als sie ihren damaligen Lebensgefährten Hugh Grant (62) 1994 zu Premiere seines Filmes „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ begleitete – in einem äußerst gewagten Kleid von Modedesigner Gianni Versace (†50), das von Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurde. Pikant: Liz Hurley soll zu Prinz Harrys Teenagerzeit einen Wohnsitz in Gloucestershire, einer Grafschaft im Südwesten Englands, gehabt haben, auch der heutige König Charles III. (74) besitzt dort Ländereien.

Prinz Harrys erstes Mal: Liz Hurley will es nicht gewesen sein

Aber handelt es sich bei der mysteriösen „schönen älteren Frau“ aus Prinz Harrys Memoiren wirklich um Liz Hurley? Ein witziger Zufall wäre es allemal, denn Meghan Markle hätte bestimmt Verständnis für den Geschmack ihres Ehemannes. In ihrem damaligen Blog „The Tig“ schrieb sie 2015, sie sei ganz verknallt in Hurley. Doch Liz Hurley will mit Prinz Harrys Entjungferung nichts zu tun gehabt haben, wie sie jetzt im Interview mit The Times betont. „Nicht ich. Nicht schuldig“, so der „Austin Powers“-Star zu den Gerüchten. „Nein. Ich nicht, absolut nicht.“

Ob Prinz Harrys Memoiren sein Image in seinem Heimatland wieder aufpolieren werden oder ob die neuen Enthüllungen den Graben zwischen Harry und seiner Familie weiter vertiefen, bleibt abzuwarten.

Verwendete Quellen: thetimes.co.uk, express.co.uk