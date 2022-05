Charlène von Monaco: Beim Formel-1-Rennen wirkt sie so unglücklich

Im Zwergstaat findet gerade das Formel-1-Event „Der Große Preis von Monaco“ statt. Auch Fürstin Charlène ist mit von der Partie. Ihr Auftritt gibt Rätsel auf.

Monaco – Seit einiger Zeit ist Charlène von Monaco (44) im Fürstentum. Nachdem sie monatelang aufgrund gesundheitlicher Gründe im Ausland weilte und unter anderem in einer Schweizer Luxusklinik behandelt wurde, wünschen sich viele Monegassen nichts sehnlicher, als dass sie wieder zu ihren Pflichten zurückkehrt. Doch kaum im Zwergstaat angekommen, gingen die Gerüchte um, dass Charlène gar nicht bei ihrer Familie, bei Fürst Albert (64) und den Zwillingen, leben würde.

Charlène von Monaco: Bei Formel 1 – sie wirkt so unglücklich

Stattdessen habe sie sich im nahegelegenen Landsitz Roc Agel zurückgezogen, wo sie angeblich weiter an ihrer Genesung arbeiten wolle. Das nährt auch Gerüchte in den Medien, dass die Ehe von Fürst Albert und seiner Charlène nach elf Jahren in Scherben liegt. Es ist sogar die Rede davon, dass die 44-Jährige alleine wieder in die Schweiz zurückkehren wolle. Doch aus Palastkreisen ist zu hören, dass eine Scheidung weder für Albert noch Charlène infrage käme.

Trotz ihres glamourösen Auftritts beim „Großen Preis von Monaco“ wirkt Fürstin Charlène geistig abwesend. © ATPImages/Imago

Umso erfreulicher muss es für ihr Volk gewesen sein, als der Fürstenpalast angekündigt hat, dass sich die 44-Jährige im Rahmen des Formel-1-Rennens „Der Große Preis von Monaco“ wieder öffentlich zeigen wolle. Gemeinsam mit ihrem Mann Albert hat sie die Rennstrecke besucht. Dieser ist ihr nicht von der Seite gewichen, zwischendurch hat das Fürstenpaar demonstrativ Händchen gehalten. Wollen sie so den Krisengerüchten trotzen? Doch glücklich sieht anders aus!

Charlène von Monaco: Bei Formel 1 – wird sie in ihr altes Leben zurückfinden?

Zwar sieht Charlène mit ihrem neuen platinblonden Pixie, den roten Lippen und in einem dunkelblauen Kleid von Akris umwerfend aus, dennoch wirkt sie traurig und während des Events immer wieder geistig abwesend. Nur selten huscht der schönen Blondine ein Lächeln über die Lippen. Als sie mit Rennfahrer Sebastian Vettel (34) gemeinsam für Fotos posiert, scheint es, als ob sie sich dazu regelrecht zwingen müsse.

Fürst Albert hingegen bemüht sich sehr, locker und ungezwungen zu wirken, dennoch ist es nicht zu übersehen: Der Fürstin fällt es nach ihrer langen Abwesenheit noch sehr schwer, wieder ins royale Leben im Rampenlicht zurückzufinden. Ihr Blick geht oft in die Ferne, als würde sich die Mutter zweier Kinder an einen anderen Ort wünschen.

Allerdings braucht es auch sicherlich noch etwas Zeit, bis sich Charlène wieder an den öffentlichen Trubel um ihre Person gewöhnt. Und diese werden ihr Albert und das monegassische Volk auch sicherlich geben, um wieder ganz in ihrer Rolle als Fürstin anzukommen.