„Hier herrscht noch Normalität“: Andreas Gabalier sorgt mit Seitenhieb gegen Klimakleber für Aufsehen

Andreas Gabalier trat beim Musikfestival Kitzbühel auf. Dort konnte sich der Schlagerstar ein Sticheln gegen die Klimaaktivisten nicht verkneifen.

Kitzbühel – Es war eines der Musikevents des Jahres in Kitzbühel: das Musikfestival der „Krone“ mit Andreas Gabalier (38) und seinen Gästen. Der Sänger trat unter anderem selbst auf und überließ auch einigen namhaften Kollegen die Bühne, um die Tausenden von Zuschauerinnen und Zuschauer im ausverkauften Tennisstadion zu unterhalten. Zwischen seinen Songs bedankte sich der Schlagerstar bei seinen Fans unter anderem dafür, dass sich niemand vor dem Festival auf die Straße geklebt hatte.

Andreas Gabalier: „Wie es früher war “ – Keine Lust auf Störungen durch Klimakleber

Anschläge, Verletzungen, Bombendrohungen – das alles hat es bei Konzerten bereits gegeben. Dagegen sind die Behinderungen durch Klimakleber, die theoretisch nur auf den Klimawandel aufmerksam machen wollen, noch nicht so oft als Störfaktoren bekannt geworden. Andreas Gabalier ist froh, dass er sich mit Klimaaktivisten auf Konzerten bisher noch nicht befassen musste, wie die österreichische Kronen Zeitung berichtet.

Zwischen zwei seiner Songs, die Andreas Gabalier beim Musikfestival Kitzbühel spielte, erklärte er dem Publikum: „Seit Jahren kommen meine Fans friedlich zu meinen Konzerten und gehen auch wieder friedlich nach Hause.“ Besonders freut ihn offenbar: „Nicht ein Einziger hat sich zum Beispiel heute auf die Straße geklebt.“ Für Gabalier anscheinend ein Zeichen, dass die Welt im Schlager noch etwas mehr in Ordnung ist als in der Politik: „Hier herrscht noch ein Stück ganze Normalität. Eben so, wie es früher war.“

Andreas Gabaliers Musikfestival: Fans von Kitzbühel-Konzert begeistert

Neben Andreas Gabalier selbst standen an dem Abend auch die Comedienne Monika Gruber (52), die singende Wirtin Rosi Schipflinger (80), Moderator und Entertainer Lukas Brunner und Schauspieler und Musiker Mark Keller (58) auf der Bühne. Musik gab es zudem von The Monroes, einer Rock-’n’-Roll-Band aus Vorarlberg in Österreich, sowie von Ursprung Buam, eine Volksmusik-Band aus dem Zillertal.

Das Line-Up und die Musik begeisterten die Fans. Unter einem Video vom Konzert, das Andreas Gabalier auf seinem Instagram-Kanal postete, sammeln sich Kommentare wie: „Der Wahnsinn, es war einfach nur toll.“ Oder: „Noch total in einer anderen Welt. Kitzbühel macht etwas Unbeschreibliches mit einem. Danke.“

Auch ein anderer Promi machte zuletzt mit einem Seitenhieb auf sich aufmerksam: So ließ sich Mario Barth (50) bei „Grill den Henssler“ zu einem Spruch gegens Gendern hinreißen. Verwendete Quellen: Kronen Zeitung, Instagram