„Anfeindungen untereinander“: Chefin von Helene-Fischer-Fanclub schmeißt wegen Hass im Netz hin

Von: Jonas Erbas

Zwölf Jahre lang war Jasmin Helmke Teil des offiziellen Helene-Fischer-Fanclubs. Nun bricht die Schlagerliebhaberin mit ihren Kolleginnen.

München – Auf ihre zahlreichen Fans kann Helene Fischer (38) eigentlich immer zählen. Nun muss die Schlagerqueen allerdings einen herben Verlust hinnehmen: Weil der Hass im Netz stetig zunimmt, ist ihr offizieller Fanclub eine seiner treusten Helferinnen los.

Bitteres Aus für Schlagerqueen – Ur-Mitglied trennt sich von Helene-Fischer-Fanclub

Auch bei den großen Schlagerstars herrscht nicht immer eitel Sonnenschein: Bevor Helene Fischer in diesem Jahr auf große „Rausch“-Tour (startet am 21. März in Bremen) geht, sorgt ausgerechnet ihr Fanclub für Schlagzeilen. Der ist nun, nach sage und schreibe zwölf Jahren, seine Leiterin Jasmin Helmke los. Die Gründe dafür nannte sie in einem persönlichen Statement auf der fanclubeigenen Website.

Nach zwölf Jahren verliert der Helene-Fischer-Fanclub ein vertrautes Gesicht: Jasmin Helmke, die ehemalige Chefin des Fanclubs, scheidet aus (Fotomontage) © Future Image/Daniel Scharinger/Imago

„Heute lasse ich mal die Bombe platzen“, schrieb sie dort und erklärte: „Wenn ich jetzt keinen Schlussstrich ziehe, werde ich es wohl nie schaffen.“ Jasmin Helmke betreute das Fanclub-Forum unter anderem als Administratorin und Moderatorin – doch künftig muss Helene Fischer auf einen ihrer treusten Fans verzichten. Umso schlimmer: Der Rücktritt hat einen ernsten Hintergrund.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen: Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

Wegen Hass unter Schlagerfans – Helene-Fischer-Fanclub muss auf Jasmin Helmke verzichten

Als Leiterin des Helene-Fischer-Fanclubs wurde die Schlagerliebhaberin nämlich immer wieder mit Hasst konfrontiert: „Diese Anfeindungen untereinander, das geht mir gegen den Strich. Ihr kennt euch nicht persönlich und knallt euch Dinge an den Kopf, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Der Helene-Fischer-Fanclub war mal meine Welt, aber sie ist heute weder friedlich noch klein.“

Verwendete Quellen: fanclub.helene-fischer.de, schlager.de/fanclub/fanclub-fuer-helene-fischer