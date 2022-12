Doch kein „Team“? Stefan Mross erhebt Vorwürfe gegen Ex Anna-Carina Woitschack

Von: Jonas Erbas

Künftig wolle man „als Team agieren“, so Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack jüngst. Doch nach ihrer Trennung scheint das nicht so einfach: Der Schlagerstar zeigte sich nun überraschend vorwurfsvoll.

Traunstein – Trotz aller Versuche scheint zwischen Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) keine Ruhe einzukehren: Nach ihrer Trennung gibt sich das einstige Schlager-Traumpaar öffentlich zwar nach wie vor „als Team“, wie ernst der 47-jährige Volksmusiker es mit der Harmonie allerdings nimmt, bleibt angesichts neuster Aussagen eher fraglich.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack „als Team“? – Schlagerstar zeigt sich kritisch

Gemeinsam versicherten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in einer emotionalen Botschaft am Mittwoch (28. Dezember) via Instagram, ihnen sei es „unglaublich wichtig, auch weiterhin als Team zu agieren“. Weiter erklärten die Schlagerstars, man gönne „dem jeweils anderen sein Glück aus vollstem Herzen“. Unter dem Statement hieß es zum Schluss: „Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude“ – ein Zitat, das eigentlich von dem 1945 vom Nazi-Regime ermordeten Theologen und NS-Kritiker Dietrich Bonhoeffer (†39) stammt.

Man wolle trotz der Trennung künftig „als Team“ agieren, versicherten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack via Instagram, doch der Schlagerstar äußerte sich nur zwei Tage später recht kritisch wegen des gemeinsamen Statements (Fotomontage) © Future Image/Imago & Screenshot/Instagram/Anna-Carina Woitschack

Namentlich wird der Widerstandskämpfer in dem Instagram-Beitrag, den sowohl Stefan Mross als auch Anna-Carina Woitschack teilten, allerdings nicht genannt. Von bild.de darauf angesprochen, reagiert der „Immer wieder sonntags“-Moderator nicht gerade so, wie man es von einem Teamplayer erwartet. Er schiebt die Schuld seiner Ex zu und distanziert sich: „Das Statement kam von Anna! Ich habe sie vorher noch gefragt, ob es dieses Mal hoffentlich ihr Zitat ist ...“

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an: Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte dort auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar schlechthin. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt: Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“.

Haben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack abgekupfert? – Schlagersängerin wiegelt ab

Ein ähnliches Missgeschick ereignete sich bereits kurz nach der Trennung der Schlagerstars im November 2022: Ihr damaliges Statement hatten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Teilen von Nazan Eckes (46) übernommen. Die RTL-Moderatorin hatte im Vormonat bestätigt, sich von ihrem Partner Julian Khol (42) bereits vor einiger Zeit getrennt zu haben.

Auf Anfrage von bild.de wiegelt Anna-Carina Woitschack übrigens ab: „Ich habe mich von einem Satz inspirieren lassen, was überhaupt kein Problem ist. Das Statement haben Stefan und ich gemeinsam abgestimmt und jeweils auf unseren Kanälen gepostet.“ Die Trennung des „Immer wieder sonntags“-Moderators und der „Mach das nochmal mit mir“-Sängerin sorgt indes nach wie vor für Aufsehen: Viele Schlagerfans hatten für den Auftritt von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei Carmen Nebel nur Spott übrig. Verwendete Quellen: bild.de, instagram.com/stefan.mross