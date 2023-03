„No-Go“: Schlagerfans sauer, weil sich Anna-Carina Woitschacks beste Freundin Stefan Mross geangelt hat

Von: Matthias Kernstock

Die Schlagerfans sind sauer auf die neue Freundin von Stefan Mross (47): Eva Luginger (35) war lange Zeit die beste Freundin von Mross‘ Ex Anna-Carina Woitschack (30).

Passau - Nur gut drei Monate nach der Schlager-Trennung des Jahres haben sowohl Anna-Carina Woitschack, als auch Stefan Mross eine neue Liebe gefunden. Die ehemalige DSDS-Kandidatin ist mit Key-Account-Manager Daniel aus Linz glücklich.

Nach Trennung von Anna-Carina Woitschack: Stefan Mross findet neue Liebe

Mross hingegen war seit dem 11.11.2022 offiziell Single. Nach der Trennung gab es Liebesgerüchte mit Evelyn Burdecki. Auch über ein mögliches Liebescomeback mit Ex Stefanie Hertel wurde berichtet, doch es blieb bei Gerüchten.

Stefan Mross soll mit Anna-Carinas bester Freundin Eva Luginger zusammen sein. © Instagram Eva Luginger / Imago Images

Am Mittwoch wurde dann etwas überraschend die neue Liebe von Stefan Mross öffentlich: Wie bild.de berichtete, soll Mross mit Eva Luginger (35) im Liebesurlaub in Ägypten sein. Ein Knutschfoto zeigt das Schlagerpaar am Strand.

„No-Go“: Schlagefans sauer, weil Anna-Carina Woitschacks beste Freundin sich Stefan Mross geangelt hat

Was den Schlagerfans übel aufstößt: Eva Luginger war lange Zeit die beste Freundin von Anna-Carina Woitschack. Zu dritt feierten die Schlagersänger im Zuhause von Mross und Woitschack bei Passau. Dass sich Luginger nun den Ex ihrer besten Freundin geangelt hat, sorgt bei Facebook und Twitter für böse Reaktionen.

Die Schlagerfans reagieren wütend auf die neue Freundin von Schlagerstar Stefan Mross. © Instagram Eva Luginger / Screenshots Facebook

Angelika Altner schreibt unter einem Facebook-Post von „Extratipp“: „Geht gar nicht. Er ist eh mal wieder das Mittel zum Zweck und merkt es in seinem Liebeswahn nicht. Manchmal ist Denken gut.“ Auch Userin Vanessa findet es verwerflich, sich den Ex der besten Freundin zu angeln: „Geht absolut nicht. Aber den Damen geht es da eh nicht um Liebe.“ Andere User kommentieren mit „Absolutes No Go.“

Darum ist Schlager so erfolgreich ⌨ Texte: Die Texte von Schlagerliedern sprechen oft die Themen an, die vielen Menschen vertraut sind, wie Liebe, Freundschaft, Familie und Sehnsüchte. Die Texte sind in der Regel einfach und leicht verständlich, sodass viele Menschen sich damit identifizieren können. ⌨ Melodien: Die Melodien von Schlagerliedern sind oft eingängig und leicht zu singen oder mitzusummen. Sie sind oft von traditionellen Volksliedern oder populären Musikgenres wie Pop und Rock inspiriert und können sehr eingängig sein. ⌨ Tradition: Schlager hat eine lange Tradition in Deutschland und anderen Ländern und hat oft einen hohen Wiedererkennungswert. Viele Menschen sind mit Schlagerliedern aufgewachsen und verbinden damit positive Erinnerungen und Emotionen. ⌨ Gemeinschaft: Schlagermusik wird oft in großen Gruppen oder auf Festivals gehört und gesungen, was ein Gemeinschaftsgefühl schafft. Viele Schlagerfans verbinden die Musik mit Freundschaft und Zusammengehörigkeit. ⌨ Vielfältigkeit: Schlager ist in vielen verschiedenen Stilrichtungen und Varianten erhältlich. Es gibt sowohl klassische Schlager, als auch moderne Varianten, die Elemente aus Pop, Rock und Elektro enthalten. Dadurch kann Schlager viele unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.

Nach der Trennung von Ehefrau Anna-Carina Woitschack zieht es Stefan Mross in eine Promi-WG. Zusammen mit Kate Merlan will der Schlagerstar bei „Achtung Promis - die Fahrschul WG“ noch einmal seinen Führerschein machen. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram, Der Text wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redakteur überprüft