Schlagerfans wundern sich: Helene Fischer verschwunden, Teile ihres „Rausch“-Teams im Ausland

Urlaub statt Training: Nachdem Helene Fischer ihren Tourstart verletzungsbedingt verschieben musste, gönnt sich ihr „Rausch“-Team eine Auszeit im Ausland. Doch wo steckt der Schlagerstar?

Bremen - Schlagerstar Helene Fischer (38) hätte am 21. März in Bremen ihre „Rausch Live“-Tournee starten sollen. Aufgrund einer Rippenfraktur musste die Sängerin die Premiere jedoch auf den 11. April verlegen. Ihre Crew ist bereits aus der norddeutschen Stadt abgereist.

Helene Fischer verschiebt Tourstart auf April

So sind die Akrobatinnen der „Rausch“-Tour von Helene Fischer, Michelle Renee D. und Lais Camila, die jetzt eigentlich mit Helene Fischer unterwegs wären, kurzerhand nach Thailand geflogen. In ihren Instagram-Storys sind die beiden unter anderem beim Sightseeing oder beim Besuch eines Marktes zu sehen. Ihre Kollegin Chrystal Rose Hantig erholt sich indes mit Mann und Hund im heimischen London, wie sie ebenfalls auf Instagram zeigt.

Nachdem Helene Fischer ihren Tourstart verletzungsbedingt verschieben musste, gönnt sich ihr „Rausch“-Team eine Auszeit im Ausland. © Instagram

Nach „Bild”-Informationen soll sich auch Helene Fischer nicht mehr in Bremen aufhalten, obowhl die „Rausch“-Tour dort hätte starteb sollen. Details zu ihrem Verbleib sind allerdings nicht bekannt.

Helene Fischer fällt bis April aus und ist abgetaucht

Was hingegen klar ist: Helene Fischer fällt bis April aus. Die traurige Nachricht verkündete die „Atemlos”-Interpretin vergangene Woche, nur wenige Stunden vor dem geplanten Tourauftakt, via Instagram.

„Alle geben ihr Bestes und ich freue mich mit jedem Tag, der produktiv zu Ende geht, immer mehr darauf, euch alle wieder zu sehen und euch voller Stolz unsere Show zu präsentieren“, leitete sie einen emotionalen Post ein. „Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe.“ “Schweren Herzens” und auf “dringenden ärztlichen Rat” hin müsse sie daher „die Premiere verschieben“.

Ersatztermine für „Rausch“-Tour bekannt gegeben

Wie Live Nation daraufhin bekannt gab, soll die Tour stattdessen am 11. April in Hamburg starten. Die Konzerte in Bremen und Köln werden vom 10. bis 12. Mai respektive zwischen dem 25. August und 2. September nachgeholt. Die Fans erwarte dann die bisher „spektakulärste Produktion” mit „Musik und Magie, Tanz und sensationeller Artistik“, heißt es etwa auf der Webseite der Kölner Lanxess Arena. Unterstützt wird Helene Fischer erneut vom kanadischen Cirque du Soleil.

Von März bis Oktober ist Helene Fischer dieses Jahr auf großer „Rausch"-Tour. Bei den 70 Konzerten kassiert die Schlagerqueen ordentlich ab.