Mit dem E-Scooter zur Bühne: Schlagerfans feiern Backstage-Video von Helene Fischer

Von: Alina Schröder

Teilen

Schlagerqueen Helene Fischer begeistert nicht nur auf der Bühne die Fans. Ein Video aus dem Backstagebereich ihrer „Rausch“-Tour sorgt nun für Aufsehen.

Dortmund – Es ist ein Bühnencomeback, wie es sich viele Fans gewünscht haben: Helene Fischer (38) tourt seit Mitte April nach einer langen Pause erstmals wieder durch Deutschland. Videos und Bilder der Show begeistern im Netz – aber auch Aufnahmen aus dem Backstagebereich.

Nach langer Pause: Helene Fischer begeistert Fans auf Live-Tour

Rund fünf Jahre ist es her, dass Fans der „Schlagerkönigin“ live zujubeln konnten. Was sicherlich auch an privaten Ereignissen gelegen haben dürfte. 2022 wurde Fischer das erste Mal Mutter einer Tochter und konzentrierte sich auf ihr Familienleben. Doch mehr als ein Jahr später steht die Sängerin wieder auf der großen Bühne – und das trotz Rippenbruch.

Desaster für Schlagerstar Helene Fischer: Neue Nachbarn zerstören ihr Familienglück Fotostrecke ansehen

Den Auftakt ihrer „Rausch“-Tour gab es in Hamburg. Gleich fünf Konzerte spielte Fischer in der Barclays Arena. Dort sorgte ein Moment für Begeisterung unter den Fans: Die 38-Jährige zeigte sich erstmals zusammen mit ihrem Freund Thomas Seitel. Sie küssten sich vor Zehntausenden Menschen.

14 Top-Schlagerstars in der „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca erleben Werbung: Genießen Sie an zwei Abenden, in der bekannten „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca, 14 Schlagerstars, welche sonst nie auf Mallorca auftreten. Das Ganze können Sie mit einem Urlaub mit Sonne, Strand und Meer und zwei Eventabenden am 10. und 11. Mai 2023 bestens kombinieren. Hier gibt‘s alle Infos.



Mit dabei sind: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band

Helene Fischer düst mit E-Scooter zur Bühne – Video geht viral

Doch nicht nur auf der Bühne sorgt der Schlagerstar für Überraschungen. Ein Video auf TikTok zeigt, wie Fischer auch Backstage ordentlich Gas gibt. Darauf ist zu sehen, wie sie auf einem E-Scooter in der Westfalenhalle in Dortmund in Richtung Bühne rast. Sie drückt den Roller einem Mitarbeiter in die Hand und sprintet in die Halle. Der scherzhafte Untertitel: „Wenn du alles gibst, um die Bahn zu kriegen.“

TikTok-Nutzer sind begeistert. „Genau wie in Hamburg, einfach genial“, schreibt eine Userin. „Wie lang sie wohl trainiert hat, um so elegant vom Roller zu springen“, kommentiert ein anderer.

Während die Einen von Helene Fischers Tour-Performance in höchsten Tönen schwärmen, hagelt es von anderen deutliche Kritik. Schlagerfans zerreißen die Show mit Worten wie: „Soll in den Zirkus gehen.“ Das Programm der Sängerin wurde zusammen mit Cirque du Soleil inszeniert und fällt durch eine Menge Akrobatik auf. Verwendete Quellen: TikTok