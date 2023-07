Howard Carpendale und Ben Zucker: Konzerte von Veranstalter abgesagt

Von: Melanie Habeck

Ende Juli sollten Howard Carpendale und Ben Zucker jeweils auf einem Festival auftreten. Nun werden die Fans der Schlagerstars enttäuscht, denn die Open-Air-Konzerte fallen aus.

Eichendorf/Neufahrn – Sowohl Howard Carpendale (77) als auch Ben Zucker (39) sind dafür bekannt, bei ihren Konzerten richtig gute Stimmung zu verbreiten. Daher fieberten die Fans der Musiker bereits eifrig auf Ende Juli hin, denn die Schlager-Stars sollten jeweils auf einem Open-Air-Festival spielen. Nun wird der Vorfreude jedoch ein jähes Ende bereitet: Der Veranstalter hat beide Termine abgesagt!

Festivals abgesagt: Konzerte von Howard Carpendale und Ben Zucker fallen aus

Wegen eines heftigen Unwetters musste Howard Carpendale bereits vor einigen Tagen sein Konzert in Bremen abbrechen, nun folgt die nächste Ernüchterung. Eigentlich sollte der Schlagersänger am 23. Juli beim „Joyned Sounds Festival Eichendorf“ auf der Bühne stehen, doch die gesamte Open-Air-Veranstaltung wird nicht stattfinden. Eine ähnliche Enttäuschung erleben auch die Fans von Ben Zucker, denn seine Performance beim „LollyPop Festival Neufahrn“ am 30. Juli wurde ebenfalls gestrichen.

Der Tourveranstalter „SEMMEL Concerts“, der sowohl Howard Carpendale als auch Ben Zucker betreut, meldet sich nun mit einem offiziellen Statement bei den Fans: „Diese Auftritte sowie weitere Auftritte von anderen Künstlern wurden nun vom Veranstalter des Festivals, der ‚Firma Etti Events GmbH‘, abgesagt. Uns tut das sehr leid, aber wir haben darauf leider keinen Einfluss und können diese Nachricht nur schweren Herzens weiter tragen“, bestätigt das Unternehmen auf Facebook den Ausfall der beiden Konzerte Ende Juli. Gründe für die Absage der Festivals werden dabei nicht benannt.

Open-Air-Saison bei Howard Carpendale: Er lässt Fans mitbestimmen Für seine aktuelle Tournee „Howard Carpendale Live mit Band Open Air 2023“ hat sich Howard Carpendale etwas ganz Besonderes ausgedacht: Seine Instagram-Follower durften im Vorfeld die Songauswahl mitbestimmen. Da der Sänger mittlerweile über 700 Titel im Repertoire hat, wollte er sich von seinen Fans inspirieren lassen. Auf Instagram konnten sich die Schlagerbegeisterten per Kommentarfunktion ihr Lieblingslied von „Howie“ wünschen.

Showausfall enttäuscht auch das Team von Howard Carpendale

Die Absage vonseiten des Festivalveranstalters stimmt nicht nur die Schlagerfans traurig, auch das Team rund um Howard Carpendale bedauert die Entscheidung. „Glaubt uns, wir hätten so eine große Lust darauf gehabt. Aber wir haben darauf keinen weiteren Einfluss und sind ebenso enttäuscht“, lautet die Facebook-Stellungnahme.

Zumindest im Fernsehen können sich die Schlagerfans in den kommenden Tagen auf die volle Dröhnung Musik freuen: Bei der „Giovanni Zarrella Show“ werden sich wieder zahlreiche Künstler auf der Bühne tummeln. Neben Ben Zucker sind auch Michelle (51), Nino de Angelo (59) und Bernhard Brink (71) angekündigt – Kerstin Ott (41) unterbricht für das Livespektakel sogar ihre TV-Pause. Verwendete Quellen: Facebook/Semmel-Concerts; Facebook/Howard Carpendale