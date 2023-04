„Jetzt hält mich nichts mehr auf“: Helene Fischer meldet sich nach Unfall mit Neuigkeiten zurück

Von: Sarah Wolzen

Nach ihrem dramatischen Unfall war es ruhig geworden um Helene Fischer. Doch jetzt meldet sich die Schlagerqueen zurück - mit Neuigkeiten über ihre „Rausch“-Tour.

Ammersee - Es war ein Schock für viele Schlagerfans als Helene Fischer (38) sich am 20. März 2023 mit einer Instagrambotschaft bei ihnen meldete. Bei den Proben für ihre „Rausch“-Tour hatte sie sich verletzt. Ein Rippenbruch machte es der 38-Jährigen unmöglich, das für den nächsten Tag in Bremen geplante Auftaktkonzert zu spielen. Mehrere Konzerte mussten verschoben werden.

Helene Fischer meldet sich nach Rippenbruch zurück

„Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen“, erklärte Helene Fischer seinerzeit. Viele ihrer Fans forderten daraufhin, sie solle künftig auf ihre berühmten Aktobatiknummern verzichten.

Jetzt meldet sich die „Atemlos“-Interpretin erneut bei ihrer Community - doch diesmal mit guten Nachrichten. Auf einem Video, das sie auf Instagram postet, ist sie Schlagerqueen beim Training mit ihrer Tanzcrew zu sehen. Gut gelaunt strahlt sie in die Kamera: „Der April bringt neue Energien mit sich. In ein paar Tagen sehen wir uns, denn ich hab‘ grünes Licht vom Arzt bekommen. Die Freude ist riesig,“ so Helene Fischer.

Schlagerfans können aufatmen: Helene Fischer darf wieder auftreten

„Hamburg, wir nehmen einen zweiten Anlauf und jetzt hält mich wirklich nichts mehr auf“, verkündet sie und fährt fort: „Ich freue mich wahnsinnig auf euch. Ich hoffe, ihr seid dabei - am Dienstag geht‘s los!“

So sehr sich sie auch auf ihre „Rausch“-Tour freut, über eine andere neue Entwicklung dürfte die Schlagerqueen alles andere als begeistert sein, denn Helene Fischer ist nicht mehr die erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten. Verwendete Quellen: instagram.com/helenefischer