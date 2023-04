Schlagerstar Kerstin Ott legt mit Schaf-Startup deutsche Medien rein

Von: Jonas Erbas

Am 31. März verschickte ihr Manager eine Pressemitteilung an alle Pressehäuser: Schlagerstar Kerstin Ott gründet ein Start-up. Doch wie sich herausstellt, war dies nur ein Aprilscherz.

Update 1. April, 15:09: Potenzielle Kunden von Kertin Otts Schafverleih werden jetzt enttäuscht sein. Denn das Start-up der Schlagersängerin war ein Aprilscherz. Geht man heute auf die Homepage von„Rasenmähmähmäherverleih (lassen Sie Määähen)“ sieht man die Köpfe von Kerstin Ott, ihrer Ehefrau Karolina und ihrem Manager Holger Storm über eine mähende Schafherde fliegen. Darüber steht „April!“. Als kleine Erklärung steht noch dabei: „Wir hoffen, dass wir euch zum kurzen Schmunzeln bringen. Haltet zusammen, seid füreinander da, denkt positiv und bleibt gesund!

Kerstin, Karolina, Holger“. Na, dann: Einen schönen 1. April noch!

April, April: Da hat sich Kerstin Ott etwas besonders Lustiges einfallen lassen. © Screenshot rasenmaehmaehmaeherverleih.de

Originalmeldung: Heide – Schafe zählen zu den Tieren, die man gern mal unterschätzt oder gar als dumm abstempelt. Dabei spielen sie in der Geschichte des Menschen eine bedeutende Rolle: Als Lieferant für Milch, Fleisch und Wolle sind sie noch heute ein integraler Bestandteil mancher Kulturkreise. Auch Schlagerstar Kerstin Ott (41) hält große Stücke auf die Herdentiere – allerdings aus einem ganz anderen Grund …

Start-up statt Schlager? Kerstin Ott revolutioniert mit innovativer Idee das Rasenmähen

Vier Studioalben hat Kerstin Ott veröffentlicht, viermal gelang ihr der Sprung in die Top-5 der deutschen Charts (einmal Platz 2, zweimal Platz 3, einmal Platz 4). Doch auch fernab der Schlager- und Showbühne könnte die gebürtige Berlinerin bald durchstarten – und das dank einer ebenso innovativen wie cleveren Idee.

Wie aus einer entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht, hat die 41-Jährige jüngst gemeinsam mit ihrer Ehefrau Karolina und ihrem Manager Holger Storm das Start-up „Rasenmähmähmäherverleih (lassen Sie Määähen)“ gegründet. Der Name ist selbsterklärend und das Konzept dahinter denkbar einfach: Zur Garten- und Landschaftspflege werden Schafe an Kunden vermittelt – die erledigen dann im Handumdrehen die ungeliebten Mäharbeiten. Der Erfolg spricht für sich: Es läuft derart gut, dass das geschäftstüchtige Trio um Kerstin Ott nun expandieren möchte.

Doof wie ein Schaf? Von wegen! Forscher der britischen Babraham Institute fanden 2004 heraus, dass sich Schafe über einen Zeitraum von zwei Jahren bis zu 50 Gesichter ihrer Artgenossen merken können. Zwei Jahre später wurde in der Fachzeitschrift New Scientist berichtet, dass schon Lämmer lernen, wie sie zwischen wohltuenden und weniger bekömmlichen pflanzlichen Futterbestandteilen unterscheiden können.

Kerstin Ott und Ehefrau Karolina erläutern Vorzüge ihres Start-ups: nachhaltig und effektiver

In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielt, haben Kerstin Ott und Co. einen Volltreffer gelandet: „Mehr Umweltfreundlich geht nicht. Kein Strom- und Benzinverbrauch. Der Schafsklauen verdichten und lockern den Boden, die Grasnarbe wächst dichter und es wird gleichzeitig gedüngt“, erläutert die Schlagersängerin die Vorzüge des „Rasenmähmähmäherverleihs“. Ehefrau Karolina ergänzt: „Schafe grasen auch dort, wo man mit einem Mäher nicht hinkommt. Auch schwer zugängliches Gelände und Abhänge sind für Schafe kein Problem.“

Mit ihrer Ehefrau Karolina und ihrem Manager Holger Storm hat Kerstin Ott das umweltfreundliche Start-up „Rasenmähmähmäherverleih“ gegründet. Wie der Name deutlich durchscheinen lässt, sind Schafe dabei ihre Hauptangestellten – die mähen für Privat- und Firmenkunden dort, wo das Gras zu hoch wuchert © Privat & Gartner/Imago

Auch die Kunden sind überzeugt: „Ich kann Tee trinken und den Schafen beim Grasen zusehen, habe keine Arbeit und beruhigend ist es auch“, so Heinrich Bottelhagen aus Nordfriesland, der das Angebot als einer der Ersten wahrgenommen hat. Für April 2024 ist in Haffbök an der Ostsee die Eröffnung einer zweiten Filiale geplant. Preislich geht es bereits ab 150 Euro los, bei größeren Flächen kommt man allerdings auf bis zu 15.000 Euro.

Weniger gut lief es zuletzt für Kerstin Otts wohl berühmteste Kollegin: Nachdem sich Helene Fischer (38) verletzt hatte, forderten Schlagerfans, sie solle „die Zirkusnummern" sein lassen.