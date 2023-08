Zwischen Musik und Familie: Alle wichtigen Infos über Schlagerstar Roland Kaiser

Von: Diane Kofer

Roland Kaiser feierte 1980 seinen Durchbruch in der Schlagerwelt. Lieder wie „Joana“ kennt jeder und Roland gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Branche.

Berlin – Ausverkaufte Konzerte, TV-Auftritte und Millionen verkaufte Tonträger: Roland Kaiser, der mit bürgerlichem Namen Roland Keiler heißt, ist in der Schlagerwelt eine feste Größe. Bei seiner Open-Air-Reihe „Kaisermania“ wird er jedes Jahr aufs Neue von Fans seiner Musik umjubelt und schaltet auch mit Ü70 keinen Gang zurück. Aber nicht nur beruflich ist Rolands Leben bewegt – auch privat hat er einiges erlebt.

Name Roland Kaiser (bürgerlich: Roland Keiler) Geburtstag 10. Mai 1952 Geburtsort West-Berlin Ehefrau Christina Keiler (1980-1990), Anja Schüte (1990-1995), Silvia Keiler (seit 1996) Kinder Hendrik Kaiser, Annalena Kaiser, Jan Kaiser Nummer-1-Alben Dich zu lieben (1981), Perspektiven (2022)

Roland Kaiser wuchs in Pflegefamilie im Berlin der Nachkriegszeit auf

Weil er von seiner leiblichen Mutter nach der Geburt ausgesetzt und später zur Adoption freigegeben wurde, wuchs der Musiker bei einer Pflegemutter in West-Berlin auf. 1967 brach Roland die Schule ab und begann eine Ausbildung als Automobilkaufmann. Mitte der 70er Jahre startete er erste Versuche, sich mit dem Musikgeschäft ein zweites Standbein aufzubauen. So jobbte er tagsüber als Telegramm-Bote und trat am Abend in Kneipen und bei Festen auf, wo sein musikalisches Talent nicht lange unentdeckt blieb.

Schlagersänger Roland Kaiser bei seiner Open-Air-Show „Kaisermania“ © MDR

Seinen großen Durchbruch feierte Robert 1980 mit dem Song „Santa Maria“, den er gemeinsam mit Schlagertexter Norbert Hammerschmidt geschrieben hatte. Ein Jahr später folgte das Nummer-1-Album „Dich zu lieben“ und ebnete den Weg in eine große Schlager- und TV-Karriere. Roland schreibt seine Songtexte größtenteils selbst und war auch schon als Texter für Musiker wie Peter Maffay oder die Rockband Karat tätig. Auch mit Kelly-Family-Mitglied Maite Kelly hat der Wahlmünsteraner schon zusammengearbeitet und veröffentlichte mit ihr das Erfolgsduett „Warum hast du nicht nein gesagt“.

Kaisers Schicksalsjahre: Gesundheitliche Zwangspause und Bühnencomeback

Obwohl er mit damals knapp 50 Jahren bekannt gab, an der Lungenerkrankung COPD zu leiden, stand Roland weiter auf der Bühne. Erst rund 10 Jahre nach Veröffentlichung der Diagnose zog er sich aus gesundheitlichen Gründen zurück – und musste sich 2010 sogar einer Lungentransplantation unterziehen. Doch sein Comeback ließ nicht lange auf sich warten. Im Oktober 2010 meldete er sich mit einem Auftritt in der ZDF-Sendung „Willkommen bei Carmen Nebel“ zurück und begab sich wenig später auf Comeback-Tour.

Familienzusammenhalt ist der Schlager-Ikone besonders wichtig

„Ohne meine Familie hätte ich es damals nicht geschafft“, erinnerte sich der Vater von drei Kindern in einem Interview mit Bild an seine dunkelsten Stunden zurück. Nachdem die Ehe mit seiner ersten Frau Christina in die Brüche gegangen war, heiratete Roland Anja Schüte, mit der er seinen Sohn Hendrik bekam. Jan und Annalena stammen aus der dritten Ehe des „Ich glaub es geht schon wieder los“-Interpreten.

Musiker Roland Kaiser mit seiner Tochter Annalena © IMAGO / Eventpress

Ehefrau Silvia brachte außerdem ihren Sohn Tim mit in die Patchwork-Familie. Für dessen Kinder spielt Familienmensch Roland auch nur allzu gerne Babysitter: Windeln wechseln, kein Problem! „Das mache ich immer gerne – wenn die Eltern mich lassen“, verriet er 2019 bei Das Adventsfest der 100.000 Lichter mit Florian Silbereisen.

(v.r.n.l.) Die Musiker Roland Kaiser, Maite Kelly, Florian Silbereisen und Vicky Leandros beim Adventsfest der 100.000 Lichter. © IMAGO/Zichy /Eibner-Pressefoto

Mit „Kaisermania“ ist Roland Kaiser im deutschen Schlager Kult

Auch wenn der gebürtige Berliner sich in der Vergangenheit als Schauspieler („Tatort – Summ, Summ, Summ“, „Eisland“) versucht hat und zudem auch als Autor („Sonnenseite“, „Atempause“) erfolgreich ist, hängt sein Herz an der Musik und er bleibt dem Schlager in Deutschland erhalten. Seit über 20 Jahren freuen sich Roland-Kaiser-Fans besonders auf die Sommerzeit, denn dann heißt es jedes Jahr aufs Neue: „Kaisermania.“ Die Konzertreihe des Künstlers findet in Dresden statt – und sorgte 2023 besonders für Wirbel, als Gerüchte über ein mögliches Aus für die kultige Location am Elbufer aufkamen.

Am 5. August 2023 lud Schlagerstar Roland Kaiser wieder zu seiner Show „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

Roland selbst zeigt sich jedoch immer wieder zuversichtlich. „Ich hab‘ das Gefühl, es wird alles so bleiben, wie es ist und ich werde auch weiterhin hier spielen können. Das wünsche ich mir und auch der Stadt Dresden logischerweise“, gab er in einem Interview bei „MDR um 4“ an.