„Immer wieder sonntags“-Starküche ohne Anna-Carina Woitschack: Ihr Fehlen wird einfach totgeschwiegen

Spätestens jetzt ist klar: Anna-Carina Woitschack wird nach der Trennung von Stefan Mross nicht mehr die „Immer wieder sonntags“-Starküche moderieren. Doch ihr Fehlen wird einfach wegignoriert.

Rust – „Immer wieder sonntags“ bringt auch 2023 wieder gute Laune in die heimischen Wohnzimmer. Saison-Auftakt ist heute, am 07. Mai 2023. Ob Anna-Carina Woitschack (30) Teil der Schlager-Show ist, war lange nicht sicher. Doch seit spätestens 10:03 Uhr ist klar: Die Exfrau von Stefan Mross (47) wird die Starküche nicht mehr moderieren. Doch warum, wird mit keinem Wort erwähnt.

„Immer wieder sonntags“ feiert heute pünktlich um 10:03 Uhr seinen Saison-Auftakt – natürlich moderiert von Stefan Mross. Der Schlagerstar hat sich nicht lumpen lassen und gleich zum TV-Start hochkarätige Gäste eingeladen. Mit dabei sind: Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Daniel Sommer, Andy Borg, Ronja Forcher, Patrick Lindner, Marie Reim, Nicole u. v. m.

Doch Fans dürfte vor allem eins interessieren: Wird Anna-Carina Woitschack auch nach der Trennung von Stefan Mross die Starküche moderieren? Der Sender hüllte sich lange in Schweigen. Doch spätestens seit heute dürfte feststehen, dass die Schlagersängerin nicht mehr Teil von „Immer wieder sonntags“ sein wird.

