Meinung: Warum es absolut berechtigt ist, über die Ehekrise von Stefan Mross zu berichten

Von: Jonas Erbas

Über die Ehekrise von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack wird derzeit ausführlich berichtet. Das stößt auf Kritik – doch die mediale Aufmerksamkeit hat durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Lange Zeit galten Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) als das Traumpaar der Schlagerbranche. Öffentlichkeitswirksam verlobte man sich im November 2019 bei Florian Silbereisens (41) „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ und kehrte im Juni des Folgejahres zu der 41-jährigen Showgröße zurück, um dort bei dessen „Schlagerlovestory.2020“ den Bund fürs Leben vor einem Millionenpublikum zu schließen. Nun aber, zwei Jahre später, durchlebt das Paar eine Ehekrise – und sieht sich Medienberichten ausgesetzt, die das Thema ausgiebig diskutieren. Geht das zu weit?

Egal, ob bei Florian Silbereisens Samstagabendshows oder bei „Immer wieder sonntags“: Ihre Ehe stellten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack über Jahre ganz öffentlich zur Schau – dass nun auch ihre Ehekrise mediale Beachtung findet, ist angesichts dessen völlig in Ordnung, argumentiert unser Autor (Fotomontage) © Christian Schroedter/Star-Media/Imago

Berichte über Ehekrise bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack häufen sich – geht das zu weit?

Von „drei schwierigen Monaten“ sprach Stefan Mross zuletzt ganz offen bei bild.de über die Eheprobleme mit Anna-Carina Woitschack, die nun schon seit mehreren Wochen für Schlagzeilen in der Schlagerwelt sorgten. Auch die 30-Jährige, der ein Fremdflirt nachgesagt wird, äußerte sich und kündigte an, sich vorerst zurückzuziehen, um in Ruhe „alles irgendwie zu verarbeiten“. Fakt ist: Was wirklich geschehen ist, wissen letztendlich nur die beiden Eheleute.

Dass das Privatleben der Schlagerstars – in guten wie in schlechten Zeiten – auch medial große Beachtung findet, mag gerade angesichts der aktuellen Berichterstattung auf Kritik stoßen. Dabei sind Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack dieses Risiko selbst eingegangen: Bevor entsprechende Gerüchte die Runde machten, vermarktete man sich über Jahre hinweg gezielt und ganz bewusst als Paar; egal ob in eingangs erwähnten Silbereisen-Shows oder bei „Immer wieder sonntags“, wo die 30-Jährige an der Seite ihres Ehemanns zum festen Bestandteil des Ensembles wurde.

Streitfrage um Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – es braucht eine realistische Einordnung

Verlobung, Heirat, Eheleben – all das teilten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in den vergangenen Jahren wie selbstverständlich mit der Öffentlichkeit: Stolz zeigte man bei Bild das luxuriöse Wohnmobil, das die beiden auf Tour zeitweise bewohnen, oder lud RTL zu einer exklusiven Homestory ein, um im Interview zu verraten, Dackelwelpe Lotti diene „zum Üben“ für den potenziellen Nachwuchs. Einblicke wie diese sind ein fester Bestandteil in der heilen Welt des Schlagers. Sie vermitteln ein Bild, mit dem man sich als Paar innerhalb der Branche bestens vermarkten kann – eine Chance, die der „Immer wieder sonntags“-Moderator und die ehemalige DSDS-Kandidatin dankend nutzten, so scheint es.

Wer Privates und Berufliches derart miteinander verknüpft und somit, ganz branchenüblich, den eigenen Marktwert steigert, muss auch damit rechnen, dass sich die Öffentlichkeit eben für jene Aspekte der Beziehung interessiert, die sich abseits der großen Fernseh- und Medienbühne zutragen.

Letztendlich bietet das sogar eine große Chance: Denn weil bei Silbereisen und Co. sonst alles funkelt und glänzt, braucht es hier und da eine realistische Einordnung. Auch bei den Stars hängt ab und an mal der Haussegen schief. Das ist nur allzu menschlich – und zeigt, dass sich hinter den Kulissen des penibel aufrechterhaltenen Sauberimages der Schlagerscheinwelt eben doch auch ‚nur' das wahre Leben steckt.