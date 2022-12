„Am liebsten natürlich“: Schlagerfans hoffen, dass Helene Fischer künftig auf Make-up verzichtet

Von: Jonas Erbas

Teilen

Im kanadischen Montreal bereitet sich Helene Fischer auf ihre bevorstehende Tour vor. Dort muss die Schlagerqueen auch Entscheidungen bezüglich des Bühnen-Make-ups treffen. Ihre Fans würden die 38-Jährige bei den Konzerten jedoch „am liebsten ungeschminkt“ sehen.

Montreal – Lange hatte Helene Fischer (38) sich nicht mehr persönlich bei ihren Fans gemeldet, doch damit ist jetzt Schluss: Bei Instagram nimmt die Schlagerqueen ihre über 948.000 Follower mit hinter die Kulissen ihrer Tour-Vorbereitung. In den Kommentaren äußern viele Nutzer dabei einen recht ungewöhnlichen Wunsch.

Helene Fischer probt für Schlager-Comeback – sie nimmt Fans mit hinter die Kulissen

In Montreal arbeitet Helene Fischer aktuell hart für ihr Schlager-Comeback, probt dort gemeinsam mit einer Artistentruppe für ihre bevorstehende Tour, welche sie im kommenden Jahr von März bis Oktober quer durch Deutschland und Österreich führen soll. Dabei zeigt die 38-Jährige, wie aufwendig die Bühnenshow ablaufen wird: Neben ausgefeilten Choreografien stehen auch atemberaubende Akrobatikeinlagen auf dem Programm.

Bei Instagram nahm Helene Fischer ihre Fans mit hinter die Kulissen, wo die Schlagerqueen unter anderem das Make-up für ihre kommende Tour auswählen durfte. In den Kommentaren zeigte sich jedoch, dass viele Follower die 38-Jährige auf der Bühne „am liebsten ungeschminkt“ sehen würden (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Helene Fischer

Als einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten überlässt Helene Fischer bei ihrer „Rausch“-Tour selbstverständlich nichts dem Zufall. An Tag fünf ihres Videotagebuchs, welches sie auf Instagram führt, zeigt sich die Schlagerqueen bei einem wichtigen Entscheidungsprozess: „Ich darf mir angucken, wie das eventuelle Make-up für die Tour sein wird und ob wir da etwas optimieren müssen: ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr“, verkündet die 38-Jährige in dem Clip, der auch tatsächlich erste Konzeptbilder für das Make-up zeigt.

Schon gewusst? Helene Fischer ist staatlich anerkannte Musicaldarstellerin: Schon bevor Helene Fischer die Schlagerwelt aufmischte, war die Bühne ihre zweite Heimat: 2000, also im Alter von gerade einmal 16 Jahren, zog es die junge Helene an die Stage & Musical School Frankfurt, wo sie eine dreijährige Ausbildung absolvierte, die sie 2003 erfolgreich abschloss. Seitdem ist sie staatlich anerkannte Musicaldarstellerin und trat als solche etwa am Staatstheater Darmstadt in der „Rocky Horror Show“ oder im Volkstheater Frankfurt in „Anatevka“ auf.

Helene Fischer ganz natürlich – Schlagerfans wollen, dass sie bei Tour auf Make-up verzichtet

Doch obwohl sowohl Helene Fischer als auch ihr Bühnenpersonal in aufwendiger Aufmachung erstrahlen sollen, wünschen sich viele Schlagerfans in den Kommentaren, dass es auf der Tour 2023 deutlich schlichter zugeht: „Ohne Make-up auf der Bühne wäre viel schöner“, „Am liebsten haben wir dich natürlich“ oder „Am liebsten ungeschminkt“ sind nur eine kleine Auswahl von etlichen Kommentaren, in denen die Follower der 38-Jährige deutlich machen, dass sie die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin auf der Bühne gerne ohne Puder und Co. sehen würden.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Diesen Wunsch wird die Ausnahmemusikerin ihren Fans allerdings wohl nicht erfüllen – der nachvollziehbare Grund findet sich ebenfalls in den Kommentaren, in denen ein Nutzer erklärt: „Das würde leider bei den starken Scheinwerfern und Lichteffekten nicht gut aussehen und ihre Outfits nicht zur Geltung bringen. Das Licht schluckt dermaßen, dass man dann aussieht wie ein Zombie.“ So oder so wird die 38-Jährige die Massen im kommenden Jahr allerdings bestimmt begeistern. Keinen großen Jubel erntete dahingegen ihr Ex: Florian Silbereisen (41) musste bei seiner Advents-Show ohne Helene Fischer schlechte Quoten hinnehmen. Verwendete Quellen: instagram.com/helenefischer