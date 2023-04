Schlagerfans rätseln: Helene Fischer und Roland Kaiser starten zeitgleich mit Kartenvorverkauf

Von: Lukas Einkammerer

Helene Fischer und Roland Kaiser bieten diesen Sommer jeweils ein Zusatzkonzert an. Der Verkauf der begehrten Tickets startete jedoch am selben Tag.

Dresden/Köln – Der Frühling und der Sommer stehen auch dieses Jahr wieder ganz im Zeichen des Schlagers. Egal ob „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (47), der ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel (57) oder die großen Konzerttourneen von Helene Fischer (38) und Roland Kaiser (70) – in den kommenden Monaten ist für jeden etwas geboten. Etwas unglücklich ist dabei nur, dass die letzteren beiden Events gleichzeitig mit dem Ticketverkauf starteten.

Zeitgleicher Verkaufsstart: Helene Fischer und Roland Kaiser kündigen Zusatzkonzerte an

Nachdem sie im Oktober 2021 ihr gleichnamiges, neues Album veröffentlicht hat, geht es für Helene Fischer ab dem 11. April auf die „Rausch“-Tour, die sie in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil entwickelt hat. Zwar mussten die Konzerte in Köln und Bremen wegen eines Rippenbruchs der Schlagerqueen verschoben werden, es gibt jedoch einen Lichtblick: Am 29. August findet in der Kölner Lanxess Arena ein Zusatztermin statt.

Während seine Schlager-Kollegin mit ihrem neuen Programm durchs ganze Land zieht, lädt Roland Kaiser diesen Sommer in Dresden zu seiner legendären Konzertreihe „Kaisermania“ ein. Vom 28. Juli bis zum 5. August bringt der „Santa Maria“-Interpret das Gelände der „Filmnächte am Elbufer“ mit seinen großen Hits zum Beben. Und weil die vierfache Kaiser-Dröhnung noch lange nicht genug ist, findet am 6. August eine Extrashow statt.

Tolle Nachrichten für alle Fans von Helene Fischer und Roland Kaiser, die bei den alten Terminen keine Karten mehr ergattern konnten – es gibt aber leider einen Haken: Der Vorverkauf beider Events startete auf die Sekunde genau zum gleichen Zeitpunkt.

Hunderte von Euros: Schlagerfans müssen für Tickets von Roland Kaiser und Helene Fischer viel zahlen

Beim Ticketanbieter Eventim können sich Fans seit Mittwochmorgen (5. April) um 10:00 Uhr Tickets für die Zusatztermine von Helene Fischer und Roland Kaiser schnappen. Dass beide Konzerte zeitgleich in den Verkauf gegangen sind, war höchstwahrscheinlich nicht geplant, da beide Tourneen von anderen Veranstaltern organisiert werden – Schlagerfans standen damit aber vor einer schweren, finanziellen Entscheidung.

Da eines der inzwischen restlos ausverkauften „Kaisermania“-Tickets 94,90 Euro kostete und die billigsten, noch verfügbaren „Rausch“-Karten 104,90 Euro zu Buche schlagen, kam für viele Musikfans zweifellos nicht infrage, gleich zweimal zuzuschlagen. Wer leidenschaftlich gerne sowohl Helene Fischer als auch Roland Kaiser hört, muss auf einen von beiden in diesem Sommer also möglicherweise verzichten.

Egal ob „Kaisermania“ oder „Rausch“ – große Unterhaltung dürfte in jedem Fall garantiert sein. Bei aller Freude über die anstehenden Konzerte ihres großen Idols sind die Fans von Helene Fischer aber auch sauer und fordern vor ihr, keine Akrobatik mehr zu machen. Verwendete Quellen: eventim.de