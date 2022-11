Erster Post als Single: Anna-Carina Woitschack meldet sich nach Trennung von Stefan Mross

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Anna-Carina Woitschack macht nach ihrer Trennung erst einmal Werbung für ihr neues Album. Ihre Fans unterstützen die Schlagersängerin dabei und hinterlassen aufmunternde Worte. Stefan Mross schweigt währenddessen eisern.

München – Wochenlang wurde spekuliert, jetzt ist es traurige Gewissheit: Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (46) haben sich getrennt. Das bestätigte das ehemalige Schlager-Traumpaar vor ein paar Tagen mit einem emotionalen Instagram-Posting. Anna-Carina Woitschack scheint die Trauerphase schneller überwunden zu haben, als Stefan Mross, und meldet sich nun auf Instagram zurück.

Ausgerechnet mit Album-Promo: Anna-Carina Woitschack meldet sich nach Eheaus mit Stefan Mross zurück

Gerüchte um angebliche Affären, getrennte Reisen, Anna-Carina Woitschack war beim Friseur und Stefan Mross hat das gemeinsame Luxus-Wohnmobil verkauft. Alle Zeichen standen schon lange auf Trennung. Vor ein paar Tagen haben die beiden Schlagersänger es dann offiziell gemacht. Stefan Mross ist seitdem abgetaucht, in seinen sozialen Netzwerken herrscht gähnende Leere.

Anna-Carina Woitschack scheint sich schneller wieder von ihrem Liebeskummer zu erholen und fängt nur zwei Tage nach der Trennung wieder an, Promo für ihr Album zu machen. In dem kurzen Video spaziert die Schlagersängerin in Zeitlupe zuerst an einem See entlang, dann über eine Wiese am Waldrand.

Darunter schreibt sie: „Liebe, was sonst ?! unplugged. Danke an @tanja.lasch.official, @simonallert und @fasomusik - einer meiner absoluten Lieblingssongs auf dem Album LICHTBLICKE. Liebe muss nicht perfekt sein – nur echt“.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.

Nach Trennung von Stefan Mross: Fans und Schlager-Kollegen unterstützen Anna-Carina Woitschack

Zwar scheint es auf den ersten Blick seltsam nach ihrem Eheaus ausgerechnet ein Promo-Video zu posten, doch ihre Fans unterstützen Anna-Carina Woitschack bedingungslos. „Einfach nur phänomenal schön“, kommentiert ein User unter das Video. Ein anderer Kommentar lautet: „GÄNSEHAUT PUR! Ich freue mich SO SEHR auf alles, was kommt!“

Anna-Carina Woitschack macht nach ihrer Trennung erst einmal Werbung für ihr neues Album. Die Unterstützung ihrer Schlager-Fans ist ihr sicher. (Fotomontage) © Instagram/Anna-Carina Woitschack

Auch ein paar prominente Schlager-Kollegen lassen nette Kommentare da. Karl König schreibt: „Wunderschön! Viel Kraft und Liebe wünsche ich Dir!“. „NUR Du kannst den Song so singen. Ich bin sehr stolz“, kommentiert Tanja Lasch. Daniela Katzenberger lässt ein rotes Herz-Emoji in den Kommentaren.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben ihre Beziehung beendet. Auf Instagram bestätigte das einstige Schlager-Traumpaar die Trennung. Doch es scheint, als wäre das Statement von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack von Promi-Kollegin Nazan Eckes abgeschaut. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack