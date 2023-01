Hautprobleme, Schlafstörung, Gewichtsverlust: So sehr litt Anna-Carina Woitschack in Ehe mit Stefan Mross

Von: Lisa Klugmayer

Fans ist aufgefallen, dass Anna-Carina Woitschack seit ihrer Trennung von Stefan Mross regelrecht aufblüht, insgesamt viel gelöster wirkt. Das ist kein Zufall. Denn wie die Schlagersängerin nun erzählt, hat sie sehr unter den Eheproblemen gelitten – emotional und körperlich.

Zilltertal – Am 11. November machten Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) es offiziell: Die beiden sind kein Paar mehr. Doch dass es schon lange vor dem offiziellen Ehe-Aus gekriselt hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Jetzt verrät die Schlagersängerin allerdings, wie sehr ihr die Beziehungsprobleme mit dem „Immer wieder sonntags“-Moderatorin wirklich zugesetzt haben.

Zwei Monate ist die offizielle Trennung von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross jetzt her. Seitdem ist viel passiert: Die beiden Schlagerstars haben ihr gemeinsames Wohnmobil verkauft, Anna-Carina Woitschack ist in ihre erste eigene Wohnung gezogen und ist nun wieder super glücklich mit ihrem oberösterreichischen Key-Account-Manager Daniel.

Jetzt verrät die Schlagersängerin im BUNTE-Interview allerdings, dass sie sich eigentlich nie trennen wollte. „Unsere Trennung war ein Prozess und es kriselte schon länger bei uns, eigentlich bereits seit einem Jahr. Zunächst wollte ich mich gar nicht trennen, sondern etwas verändern in unserer Ehe, denn es ging mir emotional und körperlich nicht gut“, erinnert sich Anna-Carina Woitschack.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Am 11. November 2022 dann die Trennung.