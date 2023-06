„Wunde war zu tief“: Helene Fischer meldet sich erstmals nach blutigem Unfall bei Fans

Von: Lisa Klugmayer

Helene Fischer hat sich bei einer Trapeznummer auf der Bühne die Nase blutig geschlagen. Das Konzert der Schlagerqueen musste abgebrochen werden. Jetzt meldet sie sich erstmals persönlich.

Hannover – Helene Fischer (38) ist für ihre spektakuläre Akrobatik-Show bekannt. Bei ihrem Konzert in Hannover ging jetzt eine Trapeznummer schief und die Schlagerqueen verletzte sich vor tausenden Fans am 18. Juni 2023. Blutverschmiert beruhigt sie ihre Fans zuerst noch, doch das Konzert muss wenig später abgebrochen werden.

„Mir geht es gut“: Helen Fischer meldet sich erstmals nach blutigen Unfall

Update vom 19. Juni, 18:45 Uhr: „Ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan, mein Herz war schwer von gestern – von diesem abrupten Ende der Show! Das ist das letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen!“, beginnt Helene Fischer ihr Statement. Dann bekannt sie sich bei ihrer Crew: „Wir haben seit Beginn der Proben im Februar eine Menge geleistet, und jeder hat Abend für Abend sein Bestes gegeben – für mich, für das Team, für euch Fans!“

Ihr gehe es jetzt soweit gut, wie Helene Fischer weiterschreibt: „Macht euch um mich bitte keine Sorgen. Mir geht es gut. Ich wurde bestens versorgt“. Wäre es nach ihr gegangen, wäre sie sofort wieder auf die Bühne, „allerdings musste dann auch ich erkenne: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen“, erklärt die Schlagerqueen weiter.

Die gute Nachricht: Helene Fischer hat sich nichts gebrochen. „Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden, und es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt“, so die Schlagersängerin und bedankt sich dann bei den Ärzten und den Erstversorgern.

Bis Ende August ist jetzt erstmal Pause. Diese Zeit will Helene Fischer nutzen, um wieder Kraft zu tanken. „Ich nutze jetzt die Pause, um mich zu erholen und wieder etwas aufzutanken, damit ich in Köln wieder mit euch allen rocken kann“, verspricht sie ihren Fans.

Helene Fischer aus Krankenhaus entlassen: Schlagerqueen geht es „den Umständen entsprechend gut“

Helene Fischer blutverschmiert auf der Bühne in Hannover (Fotomontage) © TikTok

Update vom 19. Juni, 12:00 Uhr: Wie RTL am Montagmorgen berichtet, wurde Helene Fischer nach ihrem blutigen Bühnenunfall bereits aus dem Krankenhaus entlassen. Der Schlagersängerin gehe es „den Umständen entsprechend gut“, vermeldet die Nachrichtenagentur dpa. Dies wurde auch von einer Sprecherin des Veranstalters Live Nation bestätigt. tz.de weiß, wie es mit der „Rausch“-Tour nach dem Zwischenfall weitergeht.

Trapeznummer geht schief: Helene Fischer schlägt sich Nase vor tausenden Fans blutig

Erstmeldung vom 18. Juni, 22.00 Uhr: Als Helene Fischer ihren Hit „Wunden“ performt, passiert es. Sie steht am Trapez, lässt sich fallen und ihr Thomas fängt sie auf. Doch bevor sie in seine Arme fällt, stößt sie sich die Nase an der Trapezstange. Wenige Sekunden später rinnt ihr schon das Blut aus der Nase.

Das Blut klebt ihr mittlerweile schon auf den Oberschenkeln, doch Helene Fischer lässt sich nichts anmerken und performt den Song noch zu Ende. Als die Nummer zu Ende ist, beruhigt sie ihre Fans. „Ich muss das erstmal wegmachen“, lacht sie und zeigt auf ihr blutverschmiertes Gesicht. „Alles ist in Ordnung“. Das Konzert wird eine Stunde nach Beginn erstmal unterbrochen, doch nach 15 Minuten ist klar: Die Verletzung von Helene Fischer ist wohl doch schlimmer als gedacht.

Blutiges Ende: Helene Fischer muss Konzert nach Verletzung abbrechen

„Wie sie leider sehen konnten, hat sich Helene gerade am Trapez verletzt und wir können daher leider die Show nicht fortsetzen“, lässt ein Crew-Mitglied wenig später wissen. Helene Fischer sei jetzt in medizinsicher Behandlung. „Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis. Es tut mir sehr leid, dass der Abend für Sie so sein wird“, entschuldigt er sich.

Dabei war das nicht das erste Mal, dass Helene Fischer sich während ihrer „Rausch“-Tour verletzte. Bei den Proben zog sie sich eine Rippenfraktur zu und musste den Tourstart verschieben. Ihre Schlagerfans forderten deswegen von Helene Fischer, keine Akrobatik mehr zu machen. Verwendete Quellen: dpa, TikTok