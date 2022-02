Schlager-Star bricht sich Finger auf unglücklichste Art - „Fragt nicht, wie das passieren kann“

Kein guter Start ins Jahr

Von Leyla Yildiz

Daniel Sommers Jahr begann nicht optimal: Erst fing er sich Corona ein und nun hat er sich auch noch einen Finger gebrochen. Doch der Schlagerstar bleibt optimistisch.

München - Es ist leicht passiert: Ein Sturz auf ein Körperteil oder eine Quetschung - all das können Gründe sein, sich einen Knochenbruch zuzuziehen. Doch im Falle des Schlagerstars Daniel Sommer war es wohl eher ein unglücklicher Umstand, der ihm einen gebrochenen Ringfinger bescherte.

Schlagerstar Daniel Sommer bricht sich Finger: „Fragt nicht, wie das passieren kann“

Auf seiner Instagram*-Seite postete der Sänger und Songwriter ein Foto, das ihn in einem Musik-Studio zeigt. Er lächelt in die Kamera und hält dabei seine Hand in die Höhe. Was auffällt, ist eine Schiene an seinem rechten Ringfinger. Sommer hatte schon die Vermutung, dass einige seiner Fans sich gefragt haben, was mit ihm passiert ist. In der Bildunterschrift schreibt der Schlager*-Sänger deshalb: „Ich bin dummerweise in einer Jacke hängen geblieben. Fragt bitte nicht, wie das passieren kann. Ich weiß es selber auch nicht.“

Vor Fingerbruch: Schlagerstar Daniel Sommer hatte Corona Anfang des Jahres

Dabei ist es schon der zweite unglückliche Vorfall in diesem Jahr für den Schlagersänger. Im Januar infizierte er sich mit dem Coronavirus und musste infolgedessen einen Fernseh-Auftritt absagen. „Nun breche ich mir einen Finger“, fügt er hinzu. Aber Sommer hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das Jahr wieder besser für ihn wird.

Seine Fans jedenfalls wünschen dem Schlager-Star „Gute Besserung“. Andere wiederum, wie Schlagerkollege und Feuerherz-Sänger Sebastian Wurth lobten ihn für seinen „geilen Ring“ - was natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist. (ly)