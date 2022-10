Helene Fischer verrät, wie sie privat beim Shoppen nie erkannt wird

Von: Lisa Klugmayer

Ungewohnt private Einblicke gab Helene Fischer in ihrem „Willkommen Österreich“-Interview. Die Schlagerqueen plauderte nicht nur über ihre Tochter und ihre finanzielle Lage, sondern verrät auch, wie sie es schafft im Alltag nicht erkannt zu werden.

Wien - Wenn Helene Fischer auf der Bühne steht, darf es von allem gerne mehr sein: mehr Show, mehr Akrobatik, mehr Make-up und extravagante Styling. Im Alltag setzt die Schlager-Queen aber auf einen natürlichen Look - völlig ungeschminkt und in Normalo-Outfits. Das ist nicht nur gemütlicher, sondern erlaubt ihr auch unerkannt zu bleiben, wie sie nun bei „Willkommen Österreich“ verrät.

Helene Fischer geht privat immer ungeschminkt einkaufen, damit sie nicht erkannt wird

Ob beim Einkaufen oder beim Eis essen in der Stadt: Anstatt sich zu verkleiden, um nicht erkannt zu werden, bleibt Helene Fischer einfach ungeschminkt. „Das Beste, was man machen kann, ist, sich ganz normal unter die Menschen zu mischen. Ich sehe dann ja auch nicht aus, wie ich jetzt aussehe. Man malt sich ja auch ganz anders an“, so Helene Fischer gegenüber Christoph Grissemann und Dirk Stermann.

Sie sehe ungeschminkt „definitiv jünger“ und „anders“ aus, als ihre Fans es von ihren Konzerten gewohnt sind. Doch ganz fehlerfrei ist ihre Taktik nicht. „Kinder witzigerweise erkennen mich gut“, schmunzelt Helene Fischer. „Aber die meisten, die mich jetzt geschminkt sehen, und dann ungeschminkt, sind dann doch etwas irritiert“, erzählt die Schlagersängerin weiter.

Helene Fischer nach Babypause 2023 wieder auf Tour Konzerte von Helene Fischer waren in den letzten zwei Jahren sehr selten. 2023 geht es nun wieder auf große „Rausch“-Tour. Doch nach der Pressekonferenz Ende September ist klar, dass die Schlagersängerin hier etwas ganz Großes auf die Beine stellt. In acht Monaten will Helene Fischer 70 Konzerte geben. 40 Musiker, Tänzer und Artisten sind Teil der Mega-Produktion, außerdem wird es ein Wasserbecken und einen Feuerring geben.

Schlagerstar Helene Fischer ist trotz Erfolg ganz normal: „Ich bin so wie ihr alle auch“

Dieses Stück Normalität will sich Helene Fischer auch nicht nehmen lassen. Denn so lebe es sich „viel angenehmer und schöner“, wie sie freudestrahlend erzählt. „Ich habe ehrlich gesagt nichts, was mich abheben lässt. Nach wie vor liebe ich meinen Job, den ich mache. Und wenn ich die Bühne verlasse, bin ich so wie ihr alle auch“, versichert die Schlagerqueen.

Der nächste TV-Auftritt von Helene Fischer steht schon fest. Im Oktober ist Florian Silbereisen für gleich zwei Schlagershows in Leipzig. Die beiden ORF-Aufzeichnungen finden an zwei Tagen hintereinander statt. Und auch Helene Fischer wird ihm einen Besuch abstatten. Verwendete Quellen: Willkommen Österreich Folge 549 vom 04.0102022