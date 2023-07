Schlagerstar Karsten Walter bekommt Hauptrolle in RTL2-Serie

Vom Schlagerstar zum Schauspieler: Ex-Feuerherz-Star Karsten Walter wird bald den „Köln 50667“-Kiez aufmischen.

Update vom 25. Juli 2023, 20:36 Uhr: Nun ist es offiziell: Karsten Walter wird bei „Köln 50667“ eine Hauptrolle bekommen, das verkündet der Schlagerstar jetzt höchstpersönlich auf Instagram. „Here we go, Noah Kaiser! (...) Bald gehts los“, schreibt Karsten Walter überglücklich unter das offizielle Pressefoto seiner Rolle. Genaueres über seine Rolle oder wann er das erste Mal in der Reality-Soap zu sehen sein wird, hat er noch nicht verraten.

Erstmeldung vom 25. Juli 2023, 11:45 Uhr: Köln – Spannende Gerüchte um Karsten Walter (30): Angeblich wird der Schlagerstar bald in der bekannten RTL2-Serie „Köln 50667“ zu sehen sein. Das will die Website Schlagerprofis.de aus „gut informierten“ Produktionskreisen erfahren haben. Demnach wird der Sänger nicht nur eine kurze Gastrolle übernehmen, sondern als Hauptdarsteller einsteigen.

Karsten Walter: Gibt der Schlagerstar künftig im TV Vollgas?

Möglicherweise können die Fans das ehemalige Feuerherz-Mitglied bald täglich als festes Cast-Mitglied in der Reality-Soap erleben. „Köln 50667“ wurde erstmals am 7. Januar 2013 ausgestrahlt und läuft seitdem von montags bis freitags bei RTL2. Das Format ist ein direkter Ableger der Reality-Soap „Berlin – Tag & Nacht“, die beim gleichen Sender gezeigt wird. Zu den ehemaligen Hauptdarstellern zählen unter anderem GZSZ-Star Timur Ülker (34) und Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31).

Möglicherweise nutzt auch Karsten Walter die Soap als Sprungbrett, um eine Schauspielkarriere zu starten. Sollten die Berichte stimmen, dann kann der Musiker seinen Lebenslauf um ein bedeutendes Kapitel erweitern. Außerdem würde ihm die TV-Serie die Chance bieten, sich einem anderen Publikum zu präsentieren.

Vom Schlagerstar zum Schauspieler: Kann Karsten Walter das „Köln 50667“-Publikum überzeugen?

Schließlich schalten gerade junge Leute ein, wenn „Köln 50667“ um 18:05 Uhr ausgestrahlt wird. Die Hörer von Schlagermusik sind dagegen im Durchschnitt deutlich älter – auch, wenn Stars wie Helene Fischer (38), Vanessa Mai (31) und Melissa Naschenweng (33) in den letzten Jahren ein jüngeres Publikum für sich gewinnen konnten. Auch Karsten Walter macht moderne Schlagerpopmusik, die sowohl radio- als auch partytauglich ist. Es bleibt jedenfalls spannend, was wir in Zukunft noch von dem Sänger hören.

Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de, Instagram/Karsten Walter