„Der Optimist überragt bei mir alles“: Florian Silbereisen spricht Fans mit persönlicher Botschaft Mut zu

Von: Lukas Einkammerer

Florian Silbereisen verbringt die Feiertage in seiner Heimat Passau. Auf Instagram teilt er seine jährliche Weihnachtsbotschaft. Darin schlägt er optimistische Töne an – und greift zum Akkordeon.

Passau – Für viele ist die Weihnachtszeit eine Chance, endlich mal abzuschalten, den Alltagsstress zu vergessen und es sich mit den Liebsten gemütlich zu machen. Selbst wenn die Vorbereitungen für Heiligabend gerne mal hektisch werden können. Auch Schlagerstar Florian Silbereisen (41) verbringt die Festzeit daheim, lässt es sich richtig gut gehen und legt nach ein paar Wochen voller Termine wie dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ und dem „Großen Adventssingen“ wohlverdient die Beine hoch.

„Hat wahnsinnig gutgetan“: Schlagerstar Florian Silbereisen blickt bei Instagram auf 2022 zurück

Auch ein A-Promi muss mal zur Ruhe kommen und deshalb verbringt Florian Silbereisen Heiligabend und die Feiertage in seiner Heimat Passau. Mit seinen treuen Fans steht er trotzdem in regem Kontakt und grüßte sie mit einem Instagram-Video, in dem er ganz leger im Kapuzenpullover auf dem Dachboden sitzt und tiefenentspannt wirkt. In dem persönlichen Clip lässt die Schlager-Legende 2022 Revue passieren, für ihn „ein verrücktes Jahr“, schlägt dabei optimistische Töne an und läutet mit seinem Akkordeon den Heiligen Abend musikalisch gebührend ein.

„Wir alle können in diesem Jahr, glaube ich, ein wenig Sonne und Licht gebrauchen“, wendet sich Florian Silbereisen an seine knapp 217.000 Follower. „Es war kein einfaches Jahr, aber (…) der Optimist, der überragt bei mir alles und wenn ich zurückdenke, was für tolle Momente wir erleben durften, dann hab ich tatsächlich immer ein Lächeln im Gesicht“, blickt er gerührt auf die vergangenen Monate zurück.

Vor allem an seine erfolgreichen Schlagershows erinnert sich der preisgekrönte Musiker freudig: „Wahnsinn, jeden Abend hatte ich Gänsehaut, als wir da zusammen gesungen und gefeiert haben, gerade nach den Jahren der Pause war das einfach unglaublich schön und hat wahnsinnig gutgetan.“

Weihnachten: Die Geschichte des schönsten Festes Heute verbindet fast jeder Weihnachten mit Geschenken, Christbäumen, Lametta und Santa Claus. Die Geschichte des besinnlichsten aller Feste setzt sich aber aus vielen verschiedenen kulturellen Aspekten zusammen. Zum einen basiert es auf der Geburt von Jesus Christus, die seit Jahrhunderten am 25. Dezember gefeiert wird und schon im antiken Rom eine feierliche Angelegenheit war. Zum anderen wurden aber auch keltische und nordeuropäische Bräuche wie das Julfest übernommen, bei denen vor allem ausschweifende Festessen im Mittelpunkt stehen. Das heutige Verständnis des Weihnachtsfestes, wie das Schmücken eines Baums und das Aufhängen von bunter Dekoration, stammt vor allem aus England und Deutschland. (Quelle: nationalgeographic.de)

„Verzauberst die Welt“: Schlagerfans gerührt von Florian Silbereisens Weihnachtsbotschaft

„Der Heilige Abend beginnt für mich immer erst so richtig mit deiner Weihnachtsbotschaft“, freut sich ein Fan über das intime Video. Mittlerweile ist es zur Tradition geworden, dass Florian Silbereisen seinen treuen Bewunderern in der Festzeit eine Botschaft zukommen lässt – so persönlich und mutmachend wie dieses Jahr klangen seine Worte aber noch nie. „Du verzauberst die Welt“, schwärmt eine Instagram-Nutzerin, „Du gibst mir Kraft in dieser Zeit“, tut es ihr eine andere gleich.

Mit solch freudigen Worten ihres großen Idols dürften die Feiertage für die Fans von Florian Silbereisen bestimmt besonders besinnlich gewesen sein. Entspannt sich das Multitalent gerade noch zu Hause, stehen mit der neuen Traumschiff-Folge „Coco Island" am 26. Dezember auch schon wieder neue TV-Auftritte an. Floris Schlager-Kollegin Ireen Sheer machte indessen beim Weihnachts-Spezial von „Bares für Rares" Halt, doch niemand erkannte sie.