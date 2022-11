Urheberrechtsstreit: Michael Wendlers Tochter sagt vor Gericht aus – es geht um knapp 50.000 Euro

Von: Jonas Erbas

Michael Wendler besteht auf sein Recht: Weil der Schlagerstar GEMA-Tantiemen von fast 50.000 Euro erstreiten will, zog er vor Gericht. Dort sagte auch seine Tochter Adeline aus.

Berlin – Eine günstige Chance, um an schnelles Geld zu kommen, lässt sich Michael Wendler (50) natürlich nicht entgehen: Der mittlerweile im US-amerikanischen Florida wohnhafte Schlagerstar hat hierzulande Steuerschulden in Millionenhöhe – doch das kümmert den „Egal“-Interpreten ganz im Geiste des passenden Titels seines Hits offenbar nicht. Um sich sein Leben in den USA zu versüßen, hofft der 50-Jährige aktuell auf knapp 50.000 Euro. Dabei soll auch seine Tochter Adeline Norberg (20) helfen.

Michael Wendler zieht vor Gericht – Schlagerstar hofft auf GEMA-Einnahmen von fast 50.000 Euro

Wenn es um sein Geld oder seine Liebste geht, versteht der Schlagersänger keinen Spaß: Erst kürzlich zog Michael Wendler vor Gericht, um die Privatsphäre von Laura Müller (22) zu schützen – ein deutscher Tourist hatte ein Video geteilt, in dem unter anderem die private Anschrift des Paares zu sehen war. In Berlin klagt der 50-Jährige nun erneut.

Wie bild.de berichtet, will Michael Wendler dort gegen die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte – besser bekannt als GEMA – vorgehen. Für 176 seiner dort gelisteten Songs stünden dem ehemaligen DSDS-Juroren Einnahmen von 42.825,60 Euro zu – zumindest theoretisch. Denn die Urheberrechtsfrage ist nicht eindeutig geklärt.

Skowronek, Norberg oder Wendler – wie heißt der Schlagerstar eigentlich wirklich? Unter dem Namen Michael Wendler ist der Schlagersänger wohl den meisten in guter wie in schlechter Erinnerung. Doch dabei handelt es sich lediglich um ein Pseudonym. Geboren wurde der 50-Jährige als Michael Skowronek, legte sich allerdings bereits zu Beginn seiner Karriere seinen inzwischen weit und breit bekannten Künstlernamen zu. In dieser Zeit lernte er auch seine Managerin und spätere Ehefrau Claudia Norberg kennen. Nachdem er diese im März 2009 geehelicht hatte, nahm er auch ihren Nachnamen an – und trägt ihn bis jetzt, obwohl 2020 die Scheidung folgte. Inzwischen hat der Schlagerstar bekanntlich eine neue Frau an seiner Seite: Laura Müller. Die trägt seit der Hochzeit im Juni 2020 übrigens ebenfalls den Nachnamen seiner Exfrau.

Schlagersänger Michael Wendler streitet mit GEMA – Tochter Adeline soll Abhilfe schaffen

Unklar bleibt vorerst nämlich, wer die Songs tatsächlich geschrieben hat. Während Michael Wendlers Ehe mit Exfrau Claudia Norberg (53), die von 2009 bis 2020 andauerte, soll die 53-Jährige als Urheberin angegeben worden sein, um das Geld am Insolvenzberater vorbeizuschleusen. Hier kommt die gemeinsame Tochter Adeline ins Spiel: Laut Informationen von bild.de soll die 22-Jährige via Videotelefonie vor Gericht ausgesagt haben – und zwar zugunsten ihres Papas!

Die Tochter des Schlagerstars und seiner ehemaligen Managerin soll in dem Prozess bestätigt haben, sich erinnern zu können, wie der 50-jährige Schlagerstar seine Hits selbst komponierte. Nähere Einzelheiten zu dem Rechtsstreit, etwa wie gut die Chancen des Musiker stehen, sind derzeit nicht bekannt. Seine Liebste ließ sich jüngst eine wohl üppige Gage entgehen: Michael Wendlers Frau Laura Müller lehnt das Angebot einer großen Sat.1-Show ab. Verwendete Quellen: bild.de