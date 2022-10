„Live“-Sendung: Giovanni Zarrella stichelt gegen Schlagerstar Florian Silbereisen

Von: Jonas Erbas

Bei Florian Silbereisens „Schlagerjubiläum“ fehlte Giovanni Zarrella einmal mehr. Der Musiker gastierte stattdessen bei der Konkurrenz – und versetzte mit seinen Worten danach manch einen ins Grübeln.

Köln/Leipzig – Am Samstagabend (22. Oktober) feierte Florian Silbereisen (41) im Ersten sein großes „Schlagerjubiläum“ – allerdings nicht live, sondern in einer Sendung, die vorab bereits aufgezeichnet wurde. Parallel zu der Ausstrahlung war Giovanni Zarrella (44) bei ProSiebens Quoten-Hit „The Masked Singer“ zu Gast; bei der Schlagershow seines 41-jährigen Kollegen fehlte er dahingegen wieder einmal. Stattdessen gab‘s auf Instagram eine Ankündigung, die durchaus als Seitenhieb gegen den Volksmusiker verstanden werden kann.

Giovanni Zarrella nicht bei Silbereisens „Schlagerjubiläum“ dabei – stattdessen live auf ProSieben

Giovanni Zarrella und Florian Silbereisen haben sich mittlerweile zu den größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten hochgesungen und -moderiert, doch während die beiden Vollblutmusiker in der Vergangenheit oftmals Seite an Seite zu sehen waren, scheint nun jeder seinen ganz eigenen Weg zu gehen.

Während Florian Silbereisens „Schlagerjubiläum" lief, gastierte Giovanni Zarrella live bei „The Masked Singer"

Bei „Das große Schlagerjubiläum 2022“, immerhin Florian Silbereisens rekordverdächtige 100. „Die Feste“-Show, traten zwar Superstars wie Nena (62), Roland Kaiser (70) und sogar Helene Fischer (38) auf, von dem Deutsch-Italiener fehlte allerdings jede Spur. Stattdessen trat der 44-Jährige indirekt in Konkurrenz mit Silbereisen, immerhin war er zeitgleich zur Ausstrahlung bei „The Masked Singer“ zu Gast. Doch der „Ciao!“-Interpret hätte durchaus beide Termine wahrnehmen können: Die ProSieben-Show lief nämlich live, während die Silbereisen-Sendung einmal mehr vorab aufgezeichnet wurde.

Giovanni Zarrella schwärmt von Live-Show – versteckter Seitenhieb gegen Florian Silbereisen?

Live-Shows werden bei Florian Silbereisen immer mehr zur Seltenheit – für Giovanni Zarrella möglicherweise Grund genug, gegen seinen Schlagerkollegen zu feuern? Der ZDF-Moderator, der jüngst sogar den „Deutschen Fernsehpreis“ absahnte, wandte sich nach seinem „The Masked Singer“-Auftritt via Instagram nicht nur an seine Fans, sondern sorgte dort mit einer auffällig häufig verwendeten Formulierung für Aufsehen.

„[Es] wird es eine große Live-Show geben, Live-Musik, Live-Entertainment, ein Live-Abend, auf den ich mich sehr freue. Ich habe mit der Band schon sehr viel geprobt. Wir haben tolle Inszenierungen, tolle Choreografien. Ganz tolle Künstler dabei. ‚Die Giovanni Zarrella Show‘ am 5. November um 20.15 Uhr im ZDF. Auf einen schönen Live-Abend mit euch“, kündigte der ehemalige Bro‘Sis-Star die kommende Ausgabe seiner Musiksendung an – und verwendete dabei gleich fünfmal das Wort „live“.

Hat Giovanni Zarrella also genug von Playback und durchgetakteten Shows? Es scheint fast so. Doch obwohl bei seinem Kumpel der Großteil des Showabends minutiös geplant schien, erlaubte sich ein Gast einen Kommentar, den man wohl aber nicht rausschneiden wollte: Wegen der Winnetou-Debatte schimpfte Andy Borg beim „Schlagerjubiläum“ plötzlich aus dem Off. Verwendete Quellen: instagram.com/giovannizarrella