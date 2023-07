Konkurrenzkampf zwischen Stefan Mross und Andy Borg? Die Schlagerstars klären auf

Von: Lukas Einkammerer

Seit längerer Zeit kursieren Gerüchte, Andy Borg könnte Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“ verdrängen. Beim „Sommer-Spaß“ machen die beiden Moderatoren eine klare Ansage.

Rust – Normalerweise empfängt Andy Borg (62) seine Gäste beim „Schlager-Spaß“ in einem urigen Weinkeller, für die Sommer-Ausgabe vollzog die beliebte Samstagabendsendung am 29. Juli aber einen Tapetenwechsel und gastierte auf der Freilichtbühne von „Immer wieder sonntags“. Mit dieser Änderung gingen viele böse Vermutungen einher, Andy Borg könnte Stefan Mross (47) beiseiteschieben – wozu die beiden Moderatoren beim „Sommer-Spaß“ nun klar Stellung bezogen haben.

„Könnt schreiben, was ihr wollt“: Andy Borg und Stefan Mross stellen sich gegen Konkurrenz-Gerüchte

Mit „Immer wieder sonntags“ und dem „Schlager-Spaß“ sind Stefan Mross und Andy Borg aus der Welt der Schlagershows nicht mehr wegzudenken und locken mit jeder Ausgabe ein beachtliches Publikum vor die Fernsehschirme. Besonders viele Berührungspunkte haben die beiden Sendungen bislang nicht gehabt – schließlich laufen sie zu völlig verschiedenen Zeiten und werden an ganz unterschiedlichen Locations gefilmt. Dass der „Sommer-Spaß“ erstmalig aber auf dem Open-Air-Gelände von „Immer wieder sonntags“ gedreht wird, warf vor Monaten bereits die Frage auf, ob Andy Borg Stefan Mross verdrängen könnte.

Im Interview mit IPPEN.MEDIA hat Andy Borg vor einigen Tagen bereits verraten, dass die Idee, den „Sommer-Spaß“ in der „Immer wieder sonntags“-Arena zu drehen, von Stefan Mross stammte – was so gar nicht nach einem erbitterten Konkurrenzkampf klingt. In der Show am Samstagabend kam das Thema, Andy Borg könnte seinen alten Freund verdrängen, dann erneut zur Sprache und beide machten sehr deutlich, dass von Rivalität keine Rede sein kann.

„Das wollen wir ein für alle Mal klarstellen“, erklärte Andy Borg, „Beruflich und privat bringt diese Freundschaft niemand auseinander, da könnt ihr schreiben, was ihr wollt.“

In der letzten „Immer wieder sonntags“-Saison: Andy Borg bringt Stefan Mross zum Weinen Stefan Mross und Andy Borg sind schon seit Jahren eng befreundet und in der letzten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ vergangenes Jahr überlegte sich der „Adios Amor“-Interpret deshalb eine ganz besondere Geste für den Moderator. Mit einer umgeschriebenen Version von Rainhard-Fendrichs Hit „I am from Austria“ ließ er die Staffel musikalisch ausklingen – und rührte Stefan Mross damit zu Tränen. Einen so emotionalen und herzerwärmenden Auftritt zu toppen, dürfte dieses Jahr nicht leicht werden.

„Wird nie ein Andy Borg moderieren“: Keine Konkurrenz für Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“?

Hinter dem neuen Drehort von Andy Borgs „Schlager-Spaß“ steckt also einfach eine freundschaftliche Geste seitens Stefan Mross – und nicht etwa ein böses Omen, dass der „Immer wieder sonntags“-Boss aufs Abstellgleis geschoben wird. Dass in den Medien ein anderer Eindruck vermittelt wurde, kommt bei den beiden gar nicht gut an. „Es ist schwierig in einer Zeit, wo man mit dem Internet alles schreiben kann, was man möchte“, erklärt Andy Borg, „Da hätten wir nie damit gerechnet, dass eine Freundschaft, die übers Private rausgeht ins Berufliche, so ausgelegt wird.“

Beim „Sommer-Spaß“ kamen Stefan Mross und Andy Borg auf die Konkurrenz-Gerüchte zu sprechen. © Screenshot/ARD Mediathek/Sommer-Spaß mit Andy Borg (Fotomontage)

„Ich sage das jetzt unter Zeugen“, betont der gebürtige Österreicher abschließend „Deine Sendung wird nie ein Andy Borg moderieren, denn wir sind jeder für sich selber eine Person und einer nimmt dem anderen nie was weg.“ Dem kann Stefan Mross nur zustimmen: „So schaut’s aus.“

In den vergangenen Jahren musste sich Stefan Mross schon oft mit lästigen Schlagzeilen über sein Trinkverhalten herumplagen – und nimmt zu den Alkoholvorwürfen nun endgültig Stellung. Verwendete Quellen: ARD Mediathek/Sommer-Spaß mit Andy Borg/Folge vom 29. Juli 2023