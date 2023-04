Kreislauf-Kollaps: Marina Marx nach Überraschung von Florian Silbereisen „einfach zusammengesackt“

Ihren ersten Auftritt in Florian Silbereisens Show „Die Schlagerchampions“ wird Marina Marx garantiert nie vergessen. Die Sängerin erlitt unmittelbar vor ihrem Auftritt einen Zusammenbruch.

Berlin – Obwohl Marina Marx (32) eine raue und kräftige Rock-Stimme hat, steht die Sängerin schon seit ein paar Jahren mit beiden Beinen fest in der Schlagerbranche. 2019 gab sie hier mit ihrer Debütsingle „One Night Stand“ ihren Einstand. Im selben Jahr folgte der Ritterschlag, als sie in der TV-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ von Florian Silbereisen (41) auf die Bühne geholt wurde. Ein unerwarteter Überraschungs-Auftritt, an den sich die Sängerin noch lange erinnern wird. Denn sie erlitt kurz vor ihrer Performance einen Kreislauf-Kollaps.

Schlagersängerin Marina Marx: Zusammenbruch bei Florian Silbereisen

Marina Marx war es eigentlich gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Bereits 2016 sang sie sich bei „The Voice of Germany“ vor einem Millionenpublikum in die Herzen der Zuschauer und der Jury. Doch der Auftritt bei den „Schlagerchampions“ hatte die Sängerin im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Sie saß eigentlich nur als Zuschauerin im Publikum, als Moderator Florian Silbereisen ankündigte, dass sie in der Sendung gleich ihren ersten Hit („One Night Stand“) performen wird. Eine absolute Überraschung für den Schlagerneuling.

Kaum hatte Marina Marx realisiert, was gerade passiert, musste sie auch schon Backstage in die Maske, um sich für den gleich anstehenden Auftritt vorzubereiten. Die Aufregung war groß, allerdings in diesem Moment auch etwas zu viel für die Blondine. „Du hast so viel Adrenalin und dann weißt du, du stehst gleich auf einer Riesen-Mega-Bühne vor keiner Ahnung wie vielen tausend Menschen und dann ist einfach alles in mir zusammengesackt“, erinnert sich die Künstlerin im Interview mit Meine Schlagerwelt.

Nach Kreislauf-Kollaps: So half Florian Silbereisens Team Marina Marx wieder auf die Beine

Das Team von Gastgeber Florian Silbereisen war sofort zur Stelle und kümmerte sich darum, den Kreislauf von Marina Marx wieder auf Vordermann zu bringen. „Ganz großes Lob an die Mädels, wie sie reagiert haben und zum Beispiel kalte Handtücher brachten“, erinnert sich die 32-Jährige. Doch dann der nächste Schock: Blackout! Marina hatte ihren Text vergessen.

Ereignisreiche Performance: Vor ihrem Überraschungs-Auftritt in Florian Silbereisens Show „Schlagerchampions“ brach Marina Marx zusammen. © IMAGO/Christian Schroedter (Fotomontage)

Kurz bevor es auf die Bühne ging, eilte ihr eine Mitarbeiterin zur Seite und googelte mit ihrem Handy den Text von Marinas Song. Dann ging es für die Schlagersängerin raus zu ihrem ersten großen Fernseh-Auftritt in der Schlagerwelt. Dort geschah ein kleines Wunder. „Auf der Bühne war dann der Schalter umgelegt und Marina halt in ihrem Element", berichtet die Sängerin weiter. Von der Aufregung davor war der Sängerin nichts mehr anzumerken. Gegen Florian Silbereisen und seine Schlagershows entbrennt derweil eine GEZ-Revolte seitens der Fans.