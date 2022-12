Schluss mit dem Versteckspiel: Anna-Carina Woitschack teilt erstes Pärchen-Bild mit Daniel

Von: Lisa Klugmayer

Eine Hand hier, ein Schatten dort: Mehr bekamen Fans von Anna-Carina Woitschacks Neuem bisher nicht zu Gesicht. Doch auf Instagram überrascht die Schlagersängerin nun tatsächlich mit einem gemeinsamen Foto von ihr und Daniel.

Schladming/Österreich – Nachdem Anna-Carina Woitschack ihr Liebesleben mit Stefan Mross sehr öffentlich zelebrierte – TV-Verlobung und -Hochzeit inklusive – war sie mit ihrer neuen Beziehung bisher vorsichtiger. Doch die Schlagersängerin scheint nun genug von dem Versteckspiel zu haben und teilt das erste Pärchen-Bild von ihr und Daniel mit ihren Instagram-Fans.

Die schmerzhafte Trennung von Stefan Mross scheint vergessen, Anna-Carina Woitschack schwebt mit dem österreichischen Key-Account-Manager Daniel auf Wolke 7. Doch nach ihrer sehr öffentlichen Beziehung mit Stefan Mross hält sich die Schlagersängerin nun mit überschwänglichen öffentlichen Liebesbekundungen zurück.

Trotzdem soll natürlich jeder wissen, dass Anna-Carina Woitschack gerade super glücklich ist. In ihren Instagram-Stories findet man immer wieder subtile, versteckte Liebesbeweise. Bis auf seinen Schatten oder seine Hand ist Daniel aber auf ihrem Instagram-Profil noch nicht in Erscheinung getreten. Aber das Warten hat ein Ende: Auf Nachfrage von einem Fan gibt es nun endlich das erste offizielle Pärchen-Selfie.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.