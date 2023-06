5000 Schnecken im Büro: Münchnerin züchtet Weichtiere und geht damit viral

Von: Jennifer Battaglia

Sie polarisiert und fällt auf: Schneckenzüchterin Kris Buckley aus München mit einer ihrer Riesenschnecken. © Charlotte Troll

Sie züchtet und verkauft Schnecken, ist Rapperin und alleinerziehende Mutter zweier Söhne. Kristina „Kris“ Buckley hat viele Facetten. In den sozialen Medien folgen der Münchnerin Hunderttausende.

München - Hunderttausende Menschen folgen Kristina „Kris“ Buckley Im Internet. Allein auf ihrem TikTok-Kanal sind es knapp 180 000 Follower, ihr beliebtestes Video wurde fast fünfeinhalb Millionen Mal angeklickt. Die Münchnerin züchtet Schnecken und hält sie als Haustiere. Über ihren Online-Shop verkauft sie die Weichtiere auch an Dritte, die Nachfrage ist riesig.

Kris Buckley arbeitet in ihrem „Schneckentempel“

Die gebürtige Amerikanerin und ihr Mitarbeiter kommen kaum hinterher, alle Bestellungen zu bearbeiten. Erst vor Kurzem sind sie in ein größeres Büro gezogen. Buckley nennt es den „Schneckentempel“. Hier leben rund 5000 Schnecken.

Einblicke in ihre Arbeit gibt die Züchterin fast täglich auf den Plattformen TikTok, Instagram und YouTube. Die kleinste Schnecke im Sortiment ist kaum mehr als einen halben Zentimeter groß, Buckley bietet aber auch Riesenschnecken an, wie sie selbst welche hält.

Im Interview mit Merkur.de verrät Buckley, warum sie die Weichtiere so sehr faszinieren. „Sie entschleunigen und bringen einen runter.“ Außerdem bräuchten Schnecken keine übermäßige Aufmerksamkeit. „Klar muss man die auch füttern“, so die Züchterin. „Aber sie sind nicht wie Hunde oder Katzen. Eine Schnecke will nichts von einem.“ Sie selbst ist in einer schwierigen Zeit ihres Lebens zu den besonderen Haustieren gekommen.

Schnecken-Züchterin hat schwere Zeit hinter sich

Buckley ist alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen (14 und 6). Ihr jüngster kommt 2016 mit einem offenen Bauch zur Welt und muss viermal operiert werden. Über Monate hinweg leben Mutter und Sohn im Krankenhaus. „Ich hatte nichts mehr“, erinnert sie sich zurück. Der Vater des Jungen war mit Geld und Habseligkeiten durchgebrannt. Erst als die Mutter des Vaters ihr unter die Arme greift, geht es langsam aufwärts.

Kurzer Steckbrief zu Kristina „Kris“ Buckley Geboren in New Orleans, aufgewachsen in Deutschland Abgeschlossene Ausbildung zur Glasmalerin, abgeschlossenes Diplomstudium an der Akademie der Bildenden Künste in München Alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen (14 und 6) Seit Kurzem selbstständige Unternehmerin, nebenberuflich macht sie Musik

Zu dieser Zeit kauft sich Buckley ihre ersten beiden Riesenschnecken. „Ich hatte im Netz ein Video gesehen und war schockverliebt.“ Als sie ihre Haustiere zum ersten Mal im Internet postet, ist die Resonanz sofort groß. Buckley versucht, so viel wie möglich über die Tiere zu lernen und steckt andere mit ihrer Begeisterung für die Weichtiere an. Schließlich entscheidet sie sich dazu, selbst Schnecken zu züchten und über einen Online-Shop zu vertreiben. Hilfe bekommt sie von ihren Followern. Die Geschäftsidee funktioniert.

Kris Bucklesy Schnecken heißen „Günther“, „Ahmed“ oder „Chantal“

Online erklärt Buckley ihren Followern, wie man Schnecken am besten hält oder wie man ein Terrarium für die Weichtiere einrichtet. Wenn sie mit ihren Riesenschnecken „Günther“, „Chantal“ oder „Ahmed“ live geht, kann sie sich vor Kommentaren kaum retten. „Die Leute lieben es“, sagt sie. Doch wo viel Licht, da auch Schatten. „In Sachen Cybermobbing gibt es wohl nichts, was ich noch nicht gelesen habe“, sagt die Züchterin. Davon will sie sich aber nicht aufhalten lassen. „90 Prozent der Kommentare und Nachrichten sind positiv.“ Es würden ihr viele Kinder schreiben, auch Eltern von Kindern, die sich eine Schnecke zugelegt haben. „Die freuen sich, es sind tolle Haustiere.“

Mit ihren Schnecken war Buckley auch schon im Fernsehen, so trat sie mit Riesenschnecke „Günther“ als Überraschungsgast in der „Late-Night-Berlin“-Show von Klaas Heufer-Umlauf auf. Vor Kurzem hat ein Kamerateam eines großen deutschen Senders den „Schneckentempel“ besucht, das Filmmaterial soll nächstes Jahr ausgestrahlt werden.

Bevor sie durch Schnecken medial bekannt wurde, versuchte Buckley, ihr Geld mit Musikmachen zu verdienen. Sie rappt und sing auf Deutsch. „Das mache ich auch immer noch, nur nebenbei“, sagt sie. Ihr neuer Song soll bald erscheinen, das Video dazu ist auch schon im Kasten.