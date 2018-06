Überraschung: Schönster Ex-Knacki der Welt bekommt Baby mit Milliardärs-Erbin

Ex-Knacki Jeremy Meeks (34), der als „Amerikas heißester Häftling“ bekannt wurde, ist seit letztem Jahr mit „Topshop“-Erbin Chloe Green (26) zusammen. Die beiden sind jetzt Eltern geworden.

New York - Kleine Babyhändchen, die sich um die Daumen von Mama und Papa schließen, sieht man auf Jeremy Meeks neuestem Instagram-Foto. Darunter schreibt er: „Wir freuen uns, die Geburt unseres wunderschönen Jungen Jayden Meeks-Green verkünden zu dürfen. Geboren am 29. Mai 2018. Mutter und Baby geht es gut. Bitte respektiert unsere Privatsphäre. In Liebe, Jeremy und Chloe.“

Es ist das zweite Kind des schönen Knastis

Für Jeremy Meeks ist es bereits der zweite Sohn. Zuvor war er neun Jahre lang mit seiner Ex-Frau Melissa Meeks verheiratet. Er betrog sie im Sommer 2017 mit Milliardärs-Tochter Chloe Green öffentlich und verliebte sich in sie. Kaum hatte er die Scheidung eingereicht, wurde Chloe auch schon schwanger.

Bekannt wurde der heiße 34-Jährige durch ein Polizeifoto, das um die Welt ging. Die Polizei seiner Heimatstadt Stockton in Kalifornien veröffentlichte es auf Facebook, um noch mehr Informationen über Meeks zu bekommen, der wegen unerlaubten Waffenbesitzes Ärger mit der Justiz hatte. Die Reaktionen waren mit mehr als 100.000 Likes überwältigend. Modelagenturen begannen sich um ihn zu reißen, es winkten dicke Verträge.

Vom Knast in die Villa

Heute lebt der augenscheinlich geläuterte Verbrecher ein Leben in Reichtum, postet Bilder von sich vor seiner Villa und mit einem Maserati. Er läuft auf internationalen Laufstegen und ziert Titelseiten zahlreicher Magazine.

Chloe Greens Vater, der das Modeunternehmen „TopShop“ aufgebaut hat, soll 4,3 Milliarden Euro schwer sein. Dem neugeborenen Jayden sollte es also an nichts fehlen.

