Statt „Immer wieder sonntags“ nachzuholen: Anna-Carina Woitschack schon wieder im Fernsehgarten

Von: Melanie Habeck

Vor einigen Wochen sagte Anna-Carina Woitschack ihren Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ ab. Am kommenden Sonntag ist sie zwar wieder im TV zu sehen, allerdings nicht bei ihrem Ex Stefan Mross.

Mainz – Während ihrer Beziehung zu Stefan Mross (47) war Anna-Carina Woitschack (30) ein Dauergast in der Schlagershow „Immer wieder sonntags“. Doch seit der Trennung des Promipaares müssen die ARD-Zuschauer auf die Musikerin verzichten. Auch am kommenden Sonntag (13. August) tritt die 30-Jährige lieber in einer anderen Sendung auf.

Statt bei „Immer wieder sonntags“: Anna-Carina Woitschack singt lieber im „ZDF-Fernsehgarten“

Die „Immer wieder sonntags“-Zuschauer hatten lange auf diesen Auftritt hingefiebert: Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) sollte die Sängerin am 23. Juli in der Sendung ihres Noch-Ehemannes zu sehen sein. Doch Anna-Carina Woitschack sagte ihre „Immer wieder sonntags“-Performance schließlich ab: Da sie einen Abend zuvor in der „Giovanni Zarrella Show“ auf der Bühne stand, sei ein Besuch der ARD-Vormittagsshow aus terminlichen Gründen nicht möglich.

Nun hätte Anna-Carina Woitschack Gelegenheit gehabt, ihren „Immer wieder sonntags“-Auftritt nachzuholen. Denn am kommenden Sonntag ist sie tatsächlich in einer Schlagershow zu Gast, zu einem Wiedersehen mit ihrem Ex-Partner Stefan Mross wird es aber trotzdem nicht kommen. Auf ihrer Instagram-Seite verkündet die Blondine, dass sie am Wochenende bei Andrea Kiewel (58) auf der Bühne stehen wird. „Ich freue mich unglaublich, ein weiteres Mal Gast im Fernsehgarten zu sein“, teilt sie die frohe Botschaft mit ihren Fans. Tatsächlich war die 30-Jährige bereits Ende Mai in der ZDF-Kultsendung zu sehen.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: Ehemaliges Traumpaar der Schlagerwelt Sechs Jahre lang waren Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross ein Paar. Über den konkreten Trennungsgrund hielten sich die beiden bisher bedeckt. Im Mai 2023 deutete die Sängerin im SWR4-Podcast jedoch an, dass es ein schleichender Prozess war: „Wir waren sechs Jahre zusammen. Davon echt die meiste Zeit 24 Stunden, da wir auch gemeinsam gearbeitet haben. Das ist dann eine ganz besondere Bindung gewesen. Im letzten Jahr, irgendwann im Sommer, fing es dann an, dass man sich noch mehr dazu entschlossen hat, dass es doch nicht mehr funktioniert.“

Fernsehgarten-Gästeliste: Anna-Carina Woitschack ist in guter Gesellschaft

Anna-Carina Woitschack befindet sich am Sonntag in bester Gesellschaft: So werden u. a. auch Lucas Cordalis (56), Bernhard Brink (71), Vanessa Neigert (31), Patrick Linder (62) und Vincent Gross (26) in der bevorstehenden Fernsehgarten-Ausgabe ihre Hits zum Besten geben. Ob die namhafte Gästeliste wohl der ausschlaggebende Grund dafür war, dass die 30-Jährige lieber in der ZDF-Show statt bei „Immer wieder sonntags“ auftritt?

Der Moderator der ARD-Sendung ließ die Absage seiner Verflossenen jedenfalls nicht unkommentiert: Im Gespräch mit Semino Rossi (61) schoss Stefan Mross vor laufender Kamera gegen seine Ex Anna-Carina Woitschack. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack