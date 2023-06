Schon wieder: Prinz William verdrängt König Charles von den Titelseiten

Von: Susanne Kröber

Teilen

Der Thronfolger drängt immer mehr ins Rampenlicht. Mit einem Interview und neuen Hochglanzfotos überschattete Prinz William die „Trooping the Colour“-Premiere von König Charles.

London – Noch nicht mal ein Jahr ist es her, dass König Charles III. (74) nach 70 Jahren in der Warteschleife offiziell den Thron besteigen durfte. Pflichtbewusst eilt der Monarch – wie natürlich auch bereits in seiner Rolle als Prince of Wales – mit Ehefrau Camilla (75) von Termin zu Termin. Dennoch stiehlt ihm regelmäßig sein eigener Sohn die Schau. Nachdem am 17. Juni in London die „Trooping the Colour“-Parade zu Ehren von König Charles abgehalten wurde, überraschte Prinz William (40) plötzlich mit einem medialen Rundumschlag.

Perfekt getimte Medienoffensive: Prinz William sorgt mit Interview und niedlichen Fotos für Schlagzeilen

Die Geburtstagsparade für Charles III. war ein voller Erfolg, die Menschenmassen strömten zum Exerzierplatz Horse Guards Parade, um dem Spektakel beizuwohnen. Auch beim anschließenden Auftritt auf dem Balkon des Buckingham-Palasts bot sich dem Regenten ein überwältigender Anblick, tausende Zuschauer jubelten der britischen Königsfamilie zu. Dennoch bestimmte am nächsten Tag mit Prinz William ein anderer Royal die Schlagzeilen.

Trooping the Colour 2023: Die besten Bilder der Geburtstagsparade von König Charles Fotostrecke ansehen

In der Sunday Times erschien ein exklusives Interview mit Prinz William, ein solches Gespräch ist eine absolute Seltenheit für den Thronfolger. Mit Royal-Expertin Roya Nikkhah (53) sprach William unter anderem über die Daseinsberechtigung der Monarchie. Er gab zu, dass es für viele Menschen „manchmal schwierig ist“, den Sinn der königlichen Familie zu verstehen. Im Mittelpunkt des Interviews stand Prinz Williams Einsatz gegen Obdachlosigkeit, ein Kampf, dem sich auch schon seine Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997) verschrieben hatte. Doch nicht nur das Interview dominierte am Tag nach „Trooping the Colour“ die Titelseiten.

„Kuriose Entscheidung“: Will Prinz William Papa Charles die Schau stehlen?

Anlässlich des britischen Vatertags am 18. Juni wurden auf dem offiziellen Instagram-Account von Prinz William und Kate Middleton (41) zwei entzückende neue Fotos veröffentlicht, die den Thronfolger mit seinen Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) zeigen. Unter den Aufnahmen häufen sich die begeisterten Kommentare. „Die Zukunft der königlichen Familie ist auf diesem Foto perfekt eingefangen“, schreibt eine Userin. „Er ist ganz offensichtlich so ein guter Vater! Schaut euch diese glücklichen Kinder an!“, so eine weitere Instagram-Nutzerin.

Ob das mit Papa abgesprochen war? Prinz William (rechts) dominierte nach König Charles‘ Geburtstagsparade die Titelseiten. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Pool PA/AP/Yui Mok/PA Wire/Henry Nicholls

Gegen diese Überdosis an Niedlichkeit kommt König Charles nicht an. „Kuriose Entscheidung der Verantwortlichen des Kensington-Palasts, ein süßes Bild von Prinz William und seinen Kindern rechtzeitig zu veröffentlichen, um König Charles bei seinem ersten ‚Trooping the Colour‘-Auftritt von den Titelseiten zu verdrängen“, wundert sich bei Twitter auch Daily-Mail-Kolumnist Richard Eden. Die Aktion dürfte bei König Charles ein Déjà-vu auslösen. Kaum war die Krönung vorbei, griff Prinz William nach dem Thron, indem er sich unter anderem mit seiner Familie in einem Hochglanz-Video perfekt in Szene setzen ließ. Dass sich Charles III. dadurch von seinem königlichen Weg abbringen lassen wird, ist allerdings zu bezweifeln. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, thetimes.co.uk, Instagram, Twitter