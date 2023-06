„Schwachsinnige Aktion“ oder „einfach Mega“?: Fans diskutieren neues Tanzvideo von Mark Keller

Von: Lisa Klugmayer

Mark Keller und seine Söhne beglücken das Internet seit einiger Zeit mit lustigen Kurzvideos. Ob die Clips tatsächlich lustig sind oder doch eher peinlich, darüber, diskutieren seine Fans auch unter seinem neusten Video.

München – Seit 2008 begeistert „Der Bergdoktor“ jetzt schon seine Fans. Mark Keller (71) war von Anfang an dabei und ist mittlerweile aus der ZDF-Serie nicht mehr wegzudenken. Wenn er nicht gerade als XY vor der Kamera steht, unterhält er seine Fans mit lustigen Instagram-Videos – meistens zusammen mit seinen zwei Söhnen. Der neuste Clip der „Los Kelleros“ sorgt dabei sehr konträre Kommentare. Cringe-Fest oder mega cool: Seine Fans sind sich uneinig.

Bergdoktor-Star Mark Keller und seine Söhne zeigen neues „Begrüßungs-Ritual“

Eine Straße, irgendwo in Deutschland. Drei Männer treffen aufeinander und begrüßen sich. Plötzlich packen sie sich gegenseitig am Nacken, ziehen sich zu Boden und gehen rücklings in die Hocke, sodass sie jeweils auf dem Oberschenkel des anderen liegen. Im Hintergrund hört man den Refrain zu „Bones“ von „Image Dragons“.

Das ist das neue Instagram-Video von Mark Keller und seinen Söhnen Aaron und Joshua. „Das ist das neue Begrüßungs-Ritual von Los Kelleros“, schreibt der Bergdoktor-Star dazu, gefolgt von den Hashtags #family, #friends, #hope, #peace, #love, oder #thankful. In den Kommentaren können sich seine Fans nicht entscheiden, ob das Video lustig oder einfach nur peinlich ist.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Schwachsinnige Aktion“ oder „einfach Mega“?: Fans diskutieren das neue Tanzvideo von Mark Keller

Das Video von Mark Keller hat mittlerweile fast 200 Kommentare. Die allermeisten sind dabei durchaus positiv. „Ihr seid die besten – und ja, würde auch gerne sehen, wie ihr das auflöst“, schreibt ein Fan. Ein anderer Instagram-User kommentiert das Video mit: „Respekt, das sieht sehr cool aus“. „Einfach Mega! Ihr seid super“, so noch ein Kommentar.

Andere finden das Video weniger witzig, so etwa diese Userin: „Ach du Schei..., so was von lächerlich, albern, kindisch, primitiv“. Als „schwachsinnige Aktion“ betitelt es ein anderer Fan und ein dritter User gibt zu bedenken, dass das ganze „schwierig zu entwirren“ sein wird.

Vor ein paar Wochen sorgte Mark Keller für Schlagzeilen, damals war er bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross zu Gast. Die Performance des „Bergdoktor“-Stars fällt jedoch etwas merkwürdig aus. Verwendete Quellen: Instagram/Mark Keller