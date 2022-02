Royale Scheidung? Üble Gerüchte um Schweden-Traumpaar - Palast bezieht jetzt Stellung

Von: Julia Volkenand

Prinz Daniel und Kronprinzessin Victoria befinden sich in Quarantäne. © Bob Edme

Kriselt es etwa in der Ehe des schwedischen Prinzenpaars Daniel und Viktoria? Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen Gerüchte laut - nun äußerte sich der Palast.

Schweden - Nach außen geben Prinzessin Victoria (44) und Prinz Daniel (48) immer ein vereintes Bild ab. Seite an Seite meistern sie öffentliche Auftritte und strahlen sich dabei meist an. Doch was öffentlich aussieht wie Harmonie pur, soll hinter verschlossenen Türen einen ganz anderen Eindruck machen. Schwedische Portale, vor allem das Onlinemagazin „Stoppa Pressarna“ berichtete so immer wieder, dass es zwischen Victoria und Daniel kriseln solle, sogar von Scheidung war die Rede. Es solle wirklich schlecht um die Beziehung der Royals stehen, hieß es in Berichten.

Ehekrise bei Victoria und Daniel von Schweden?

Nun fragte das Portal „Dana Press“ beim Palast nach, wie es um die royale Ehe stehe. Mit klarem Ergebnis.: Alles Quatsch. „Die Information, dass sich das Kronprinzenpaar scheiden lässt, können wir eindeutig dementieren. Es gibt keine Scheidung“, äußerte sich Margareta Thorgren, eine Pressesprecherin des Königshauses.

Palast bezieht Stellung zu Gerüchten um Ehekrise bei schwedischen Royals

Dafür spricht, dass das Paar, das 2010 Traumhochzeit feierte, sich auch während der Gerüchte immer gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigte und seine Termine mit der gewohnten Gelassenheit absolvierte. Vielleicht können die beiden nun etwas zur Ruhe kommen, denn für Prinzessin Victoria war das vergangene Jahr nicht leicht. Sie hatte gleich zweimal Corona. Auch Prinz Daniel wurde mit dem Virus infiziert, zeigte aber nur milde Symptome.

Nicht zum ersten Mal wurde das schwedische Königshaus mit Gerüchten konfrontiert. Gerade erst wurde gerätselt, ob es wohl bald Nachwuchs bei Daniel und Victoria gebe und die beiden Kinder ein neues Geschwisterchen in Empfang nehmen können. (jv)