Schwerer Unfall bei „Bauer sucht Frau“: Patricia wird ins Krankenhaus eingeliefert

Arm gebrochen

Von Claire Weiss schließen

Bei „Bauer sucht Frau“ lernten sich Patricia und Jörg 2022 kennen und lieben. Doch ausgerechnet auf seinem Hof hat sich die TV-Teilnehmerin nun verletzt. Jetzt trägt Patricia einen Gips am Arm.

Vogelsberg - „Bauer sucht Frau“ gehört zu den erfolgreichsten Kuppel-Shows im deutschen Fernsehen. Zahlreiche Paare haben sich mithilfe von Moderatorin Inka Bause (54) kennengelernt. Auch Patricia (40) und Jörg (48) haben in der RTL-Sendung ihr Glück gefunden. Doch das Leben auf einem Bauernhof bringt seine Herausforderungen mit sich. Davon kann Patricia wohl Bände sprechen.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Patricia verletzt sich bei der Hofarbeit

In ihrem aktuellen Instagram-Post präsentiert sich die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin mit dickem, blauem Gips am Arm. Zerknirscht schaut die ehemalige Pornodarstellerin in die Kamera. „Als ‚Stadtmädchen‘ erkennt man nicht die Gefahren auf dem Land“, gesteht Patricia. Auf das neue Leben auf Jörgs Hof muss sie sich wohl noch gewöhnen. Was genau passiert ist, verrät sie nicht. Doch die Bildunterschrift gibt einen Hinweis: „Unterarm durch ca. 50 kg Eisenzaun gebrochen“.

+ Patricia hat sich auf dem Hof von Jörg den Arm gebrochen. © Instagram/joerg.und.patricia2022

Jörg scheint sich allerdings liebevoll um seine Partnerin zu kümmern. Beim gemeinsamen Jenga-Spielen grinst Patricia über beide Ohren. Da scheint der Schmerz fast schon vergessen! Trotzdem wird Patricia in Zukunft bei der Hofarbeit wohl etwas mehr Acht geben. Immerhin hätte ein 50 Kilogramm schwerer Eisenzaun bei einer zierlichen Person wie Patricia auch mehr Schaden anrichten können.

Diese Paare aus der letzten „Bauer sucht Frau“-Staffel sind noch zusammen: - Ulf und Anna-Lina - Max und Anna - Antje und Arne - Jörg und Patricia

Patricia kann vier Jahre lang nicht zu ihrem Liebsten ziehen

Noch wohnt die Verwaltungsfachangestellte aber in ihrer Heimatstadt Duisburg. Dort hat sie nämlich einen Vierjahresvertrag im öffentlichen Dienst. Zwar könnte sie auch kündigen und zu ihrem Liebsten ziehen, doch Patricia hat Bedenken. „Wenn es nicht funktioniert zwischen uns, dann würde ich nie wieder Fuß fassen können bei der Stadt Duisburg“, zweifelt die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin. Bis auf Weiteres haben Patricia und Jörg also eine Fernbeziehung. Doch sie besuchen sich regelmäßig.

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause ist in der RTL-Sendung stets gutgelaunt und freundlich. Kürzlich zeigte sie aber, dass sie auch ganz anders kann. Bei Fragen zum Privatleben ihrer Tochter motzte Inka Bause die Riverboat-Moderatoren an. Verwendete Quellen: Instagram/joerg.und.patricia2022, t.online.de, rtl.de

Rubriklistenbild: © Instagram/joerg.und.patricia2022