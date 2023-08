„Ich kann auch Hausmann“

Eberhofer-Darsteller Sebastian Bezzel im großen tz Interview

Der Franz hat es nicht leicht: im neuen Eberhofer-Kinofilm Rehragout-Rendezvous haben die Frauen das Sagen: Oma (Enzi Fuchs) wirft hin, will nicht mehr kochen. Und die Susi (Lisa Maria Potthoff)? Wird stellvertretende Bürgermeisterin und will Karriere machen. Ihr erste Amtshandlung: Franz (Sebastian Bezzel) setzt sie auf Teilzeit, damit er sich besser um Sohn Pauli kümmern kann. Damit kommt Franz gar nicht zurecht - aber zum Glück passiert bald ein Mord in Niederkaltenkirchen. Am Montagabend feierte Rehragout-Rendezvous Premiere im Münchner Mathäser-Kino. Mit Hauptdarsteller Sebastian Bezzel sprach Maria Zsolnay

Gefällt Dir der neue Franz, der von der Susi zur Kinderbetreuung abkommandiert wird?

Bezzel: Mir tut er leid. Denn der Franz ist einer, der keine Veränderungen will, er will im Hier und Jetzt bleiben. Aber es geht halt nicht, das Leben verändert sich ständig. Die Menschen um ihn herum haben das erkannt, nur er nicht. Und dieses Mal sagt’s ihm halt auch die Oma, das ist das allerbitterste. Und die Susi, die vollkommen zu Recht ihre Chance ergreift.

So sehr, dass es gleich im Bett nicht mehr zündet und die Susi im Bunny-Kostüm rumscharwenzelt. Da hattet ihr beim Dreh auch Spaß, oder?

Bezzel: Wir haben immer großen Spaß beim Drehen... (lacht)

Bist Du gleich wieder drin in der Figur?

Bezzel: Ich hab mich beim Eberhofer noch nie schwergetan, in die Figur zu kommen. Es war mir von Anfang an klar, wie der tickt. Da gab es andere Figuren, wo ich mehr im Dunkel getappt bin. Mit dem Franz ist es wie mit meinem alten Freund aus Studienzeiten: Wir können ein Gespräch auch nach eineinhalb Jahren wieder genau an der Stelle weiterführen, wo wir aufgehört haben. Wenn wir wieder drehen, kommt mir das so vor, als ob wir nur kurze Ferien gehabt hätten.

Du ziehst die Jacke über und bist der Franz.

Bezzel: Das Kostüm hilft gigantisch, die Lederjacke, der Nietengürtel, die Stiefel, nur die Jeans ist schon lange durch, die ist am Knie ganz dünn geworden. Ich habe jetzt eine Neue.

Ich weiß, wie man einen Staubsauger bedient

Weil die Frauen streiken, verkommt der Haushalt. Wer kümmert sich bei Euch um die Hausarbeit?

Bezzel: Der, der gerade mehr da ist und das ist oft meine Frau. Wenn ich zu Hause bin, mache ich genauso die Wäsche. Ich weiß, wie man einen Staubsauger bedient und ich muss auch nicht aufgefordert werden ihn zu bedienen. Und ich sehe auch, wenn was am Boden liegt. Ich koche sehr gerne, ich gehe einkaufen.

Also fast perfekt?

Bezzel: Das Einzige, wo ich richtig schlecht bin, wo ich vielleicht mal eine Therapie bräuchte (lacht) ist mein Verhältnis zu Briefen und Papieren. Büroarbeit – da hab ich richtig schiss davor. Ich mache es, aber ich muss mich sehr dazu zwingen. Und wenn ich es mache, bekomm’ ich anschließend eine Depression, warum ich mich so aufgeregt habe. Aber ich würde es nie so verkommen lassen wie im Film.

Da krabbeln ja die Mäuse über die Essensreste...

Bezzel: Ich habe schon unzählige Szenen in dieser Küche, auf diesem Stuhl gedreht. Zum ersten Mal aber jetzt mit Mäusen. Ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel, wie man die Sache am Leben hält. Unsere Requisiteurin setzte vorsichtig die Mäuse ab und alle waren gespannt und blitzewach und mussten sich das Lachen verkneifen. Genau diese Details sind es, dafür macht man es. Es ist vertraut und doch eine Kleinigkeit anders. Das lieben auch die Fans.

Wir sind schon lange in der Kür mit den Filmen

Es geht also weiter?

Bezzel: Wenn nur alte Geschichten und alte Gags abgefrühstückt werden, dann muss man es lassen. Man hat uns gefragt, wie lange wollt ich die Serie noch weiterdrehen. Ich finde, solange jeder so begeistert mitarbeitet, solange die Drehbücher gut sind. Wir sind schon lange in der Kür und nicht mehr in der Pflicht mit dieser Reihe. Es kann sein, dass wir noch einen zehnten Teil machen oder erst in zwanzig Jahren den nächsten machen. Eberhofer als alter Mann, Pauli dann als Polizist und Flötzinger noch immer ein geiler alter Sack. Es würde funktionieren!

Was ist Heimat für Dich?

Bezzel: Wo ich aufgewachsen bin. Das bedeutet für mich Oberbayern, nicht nur Garmisch, sondern auch München. Aber Heimat ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl, oder Filme wie Monaco Franze, Musik, Geschmäcker, etwas, was man zutiefst kennt.

Hamburg oder München?

Bezzel: Ich bin ja eh ständig da. Also, wenn München eine andere Preispolitik hätte, hätt’ ich hier gerne eine Zweitwohnung. Aber das ist nicht machbar. Nein, die Kinder sind in Hamburg bestimmt noch zehn Jahre in der Schule. Dann kann man ja neu denken. Aber wir wohnen schön, ich liebe Hamburg. Es ist gut so, wie es ist.