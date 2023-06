„Sehr, sehr selten“: Große Obelix-Skizze übertrifft alle Erwartungen bei „Bares für Rares“

Von: Volker Reinert

Teilen

In der XXL-Ausgabe von „Bares für Rares“ zur Primetime bot Schauspieler Oliver Wnuk eine originale Obelix-Skizze zum Verkauf an. Nicht nur Moderator und Fernsehkoch Horst Lichter war hin und weg.

Rheingau - Die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ war am Mittwoch (28. Juni) in einer XXL-Sommerausgabe zur Primetime zu sehen. Fernsehkoch Horst Lichter (61) - der die Show seit 2013 moderiert und vor allem durch die Kochsendungen „Lafer! Lichter! Lecker!“ und „Die Küchenschlacht“ bekannt wurde - empfing im Kloster Eberbach im Rheingau verkaufswillige Menschen, darunter auch Prominente, die ihre Sammlerstücke zum Verkauf anboten.

„Stromberg“-Star Oliver Wnuk bietet Obelix-Rarität zum Verkauf an

In der Sondersendung wollte Oliver Wnuk - Ex-Freund der Sängerin Yvonne Catterfeld (43) - eine originale Obelix-Zeichnung des Künstlers Albert Uderzo († 92) zum Verkauf anbieten. Die Skizze des im Jahr 2020 verstorbenen Künstlers der Comicserie „Asterix“ befinde sich seit mehreren Jahren im Familienbesitz, so der Schauspieler, der insbesondere durch die ProSieben-Serie „Stromberg“ bekannt wurde.

Schlümpfe, Kreuze, Nahrungsmittel: Die kuriosesten Deals bei „Bares für Rares“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Der Kunst- und Antiquitätenhändler Sven Deutschmanek (47) war - wie Moderator Horst Lichter, dessen neuer Look bei vielen TV-Zuschauern gar nicht gut ankam - begeistert von der Schwarz-Weiß-Malerei. Lichter brachte nur ein „Ist das nicht unglaublich?“ hervor, ehe Deutschmanek Informationen zu dem Kunstwerk erzählte. So sei die angebotene Skizze nicht nur sehr großformatig, was sehr ungewöhnlich ist, sondern auch „sehr, sehr selten“ zu finden. Außerdem sei sie in einem „sehr perfekten Zustand“.

Das bislang höchste Gebot bei „Bares für Rares“ Schmuck-Expertin Susanne Steiger hat bisher das höchste Gebot für ein Exponat in der ZDF-Sendung geboten. In der Spezial-„Bares für Rares“-Abendausgabe vom 12. Juli 2018 wurde ein Mercedes-Benz-Cabriolet 190 SL aus dem Jahr 1961 in der Farbe Rot angeboten. Dieses Sportwagen-Modell wurde zwischen 1955 und 1963 produziert. Steiger bot satte 90.000 Euro. Der Verkäufer lehnte jedoch ab, da er seinen Oldtimer nicht unter 100.000 Euro abgeben wollte. (Quelle: stern.de)

„Bares für Rares“: Farbige Skizze wäre noch wertvoller gewesen

Sven Deutschmanek erklärte außerdem, dass die Zeichnung noch wertvoller in Farbe gewesen wäre: „Also wenn du jetzt von so einer Skizze auch noch eine farbige von Uderzo hättest, dann fängt das Ganze irgendwo so bei 25.000 Euro an.“

Wnuk setzte, trotz der sehr guten Beschreibung des Bildes, eher niedrig mit seinem Wunschpreis an und sprach zaghaft von 1000 bis 1500 Euro. Der Antiquitätenhändler schätzte den Wert des Bildes allerdings weitaus höher ein und taxierte das Obelix-Bild auf 3500 bis 4000 Euro.

Und auch die „Bares für Rares“-Händler waren fasziniert von der Rarität und überboten sich schnell gegenseitig. Am Ende erlangte Julian Schmitz-Avila (36) die Skizze für 5600 Euro. Kürzlich brach ein Ehepaar die Verhandlungen bei „Bares für Rares“ wegen 10 Euro ab und verließen die Show. Verwendete Quellen: Instagram/baresfuerrares