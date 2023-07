Mit Tränen in den Augen: Giovanni Zarrella zweifelte an seiner Musikkarriere

Von: Melanie Habeck

Giovanni Zarrella hat sich zu einer festen Größe der Schlagerwelt gemausert. Ein Erfolg, den der Sänger selbst nicht kommen sah: Vor einiger Zeit bangte der Musiker um seine Karriere.

Köln – Als Teil der „Popstars“-Band „Bro‘Sis“ wurde Giovanni Zarrella (45) 2001 schlagartig berühmt. Mit Hits wie „I believe“ und „Do you“ eroberten die Castingshow-Sieger die Charts. Doch nachdem sich die Gruppe 2006 aufgelöst hatte, kam Giovannis Karriere ins Stocken: Zwar bekam er gemeinsam mit seiner Familie eine eigene Dokusoap und war in TV-Formaten wie „Let‘s Dance“ und „Schlag den Star“ zu sehen – doch musikalisch wurde es ruhig um den Italiener. Im Netz gibt der Schlager-Star nun zu: Er war sich zwischenzeitlich nicht sicher, wie es beruflich mit ihm weitergehen sollte.

Musikalische Durststrecke: Giovanni Zarrella zweifelte an seiner Karriere

Am kommenden Samstag stehen bei der „Giovanni Zarrella Show“ wieder etliche Stars auf der Bühne – Kerstin Ott unterbricht für Giovanni Zarrella sogar ihre TV-Pause. Die Sendung des Entertainers entwickelt sich immer mehr zum absoluten Livespektakel der Schlagerbranche. Beruflich könnte es für den Italiener somit gerade nicht besser laufen, denn auch seine eigenen Songs wie „Per Sempre“ und „Ci Sarai“ kommen bei den Fans hervorragend an.

Doch auf Instagram verrät Giovanni Zarrella nun, dass er zwischenzeitlich nicht mehr an diesen Erfolg geglaubt habe. Ein emotionales Video zeigt einen Moment, der bereits vier Jahre zurückliegt: Der Musiker berichtet seiner Frau Jana Ina Zarrella (46) mit Tränen in den Augen, dass sein erstes Schlageralbum „La vita è bella“ direkt in die Charts eingestiegen sei – und sich sogar vor der neuen Platte von Superstar Ed Sheeran (32) platziert habe. „Dieses Album hat mich nach 14 selbst zweifelnden Jahren als Künstler wieder zurück ins musikalische Leben geholt. Ich habe plötzlich wieder an mich als Sänger geglaubt“, beschreibt er den bewegenden Moment.

„Giovanni Zarrella Show“: Gäste am 22. Juli Maite Kelly, Kerstin Ott, Semino Rossi, Ella Endlich, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause, Sonia Liebing, Michael Holm, Ramon Roselly, Simply Red, Michael Bolton, Ricchi e Poveri

Giovanni Zarrella feiert mit italienischsprachigem Schlager Erfolge

Nach der Auflösung seiner Band „Bro‘Sis“ veröffentlichte Giovanni Zarrella zwar einige Songs als Solokünstler, der große Erfolg blieb jedoch zunächst aus. 14 Jahre lang sei sich der Sänger unsicher gewesen, welche Richtung er musikalisch einschlagen sollte: „14 Jahre lang nach mir suchend, habe ich aber zum Glück trotzdem nie aufgegeben. Auch wenn ich manchmal nicht mehr wusste, wo und wie ich ansetzen soll. Weiter machen. Nicht stehen bleiben. Das habe ich mir gesagt“, erinnert sich der 45-Jährige.

Mit der Entscheidung, künftig italienischsprachigen Schlager zu machen, lag Giovanni Zarrella schließlich goldrichtig. Nachdem sein Album „La vita è bella“ bis auf den zweiten Platz der deutschen Charts geklettert war, schaffte er es mit den nachfolgenden Platten „Ciao!“ und „Per Sempre“ sogar auf die Eins. Dabei kommt der Italiener nicht nur mit seiner Musik gut an, auch Giovanni Zarrellas gemeinsame Instagram-Videos mit Bruder Stefano (32) werden von Fans und Kollegen gefeiert. Verwendete Quellen: Instagram/giovannizarrella