Jürgen Drews hat bei Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ ersten öffentlichen Auftritt seit langem

Von: Jonas Erbas

Teilen

Bei Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ hatte Jürgen Drews 2022 sein Karriereende angekündigt. In der neuen Ausgabe kehrt der 78-Jährige nun als Zuschauer zurück.

Gelsenkirchen – Mit der „Schlagerstrandparty“ zeigt das Erste am Samstag (12. August) das große Sommer-Highlight der „Die Feste“-Shows mit Florian Silbereisen (42). Die Aufzeichnung mit etlichen Genregrößen fand bereits am 15. Juli statt – und sorgte für eine faustdicke Überraschung: Wie erste Fotos des Events zeigen, befand sich auch Mallorca-Urgestein Jürgen Drews (78) unter den Zuschauern.

Jürgen Drews bei Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ – allerdings nur als Zuschauer

2022 hatte der „König von Mallorca“ bei der „Schlagerstrandparty“ noch sein emotionales Karriereende verkündet, stand wenige Monate später, am 6. Oktober 2022, zum letzten Mal live mitsamt Band auf der Bühne. Danach verschwand Jürgen Drews fast komplett von der Bildfläche. Zuletzt bereitete er sogar engen Freunden Kopfzerbrechen, als diese den Schlagerstar nicht einmal mehr an seinem Geburtstag erreichen konnten.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Zu Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ auch in diesem Jahr zu erscheinen, ließ sich der 78-Jährige allerdings nicht nehmen. Im Amphitheater Gelsenkirchen absolvierte der „Ein Bett im Kornfeld“-Interpret jedoch keinen Auftritt, sondern war als Zuschauer zugegen, um seiner Tochter Joelina (27) die Daumen zu drücken, die in der Schlagershow ein Duett mit Lucas Cordalis (56) performte. „Als Joelina uns erzählt hat, dass sie bei Florian in der Sendung auftreten darf, haben meine Frau Ramona und ich sofort gesagt: Da kommen wir auf jeden Fall mit“, so der 78-Jährige bei bild.de.

Die Gäste der „Schlagerstandparty“ im Überblick Roland Kaiser, Beatrice Egli, Howard Carpendale, Nicole, Paul Young, Andy Borg, Matthias Reim, Limahl, Ute Freudenberg, DJ Ötzi, Nik Kershaw, Michelle, Gitte Haenning, Eloy de Jong, Samantha Fox, Ross Antony, Joachim Witt, Lucas Cordalis, Joelina Drews, voXXclub, Marianne Rosenberg, Thomas Anders und viele mehr …

Emotionaler „Schlagerstrandparty“-Moment: Jürgen Drews kommen die Tränen

Emotional wurde es dennoch: Ein Foto, welches der MDR unter anderem via Instagram teilte, zeigt Jürgen Drews mit Tränen in den Augen. Die gelten wohl seiner Tochter Joelina, auf deren Auftritt der Schlagerstar richtig stolz zu sein scheint. Vor Ort nahm sich der Kult-Sänger zudem auch Zeit für die Fans, die mit ihm Fotos knipsen durften. „Ich habe das sogenannte Bad in der Menge richtig genossen. Und ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen wiedergesehen“, berichtet er bild.de.

Dort enthüllt der Publikumsliebling auch, wie sehr ihm die Bühne fehlt: „Im Gegensatz zu früher führe ich ja mittlerweile ein richtiges Rentnerleben, wie ich immer so schön sage. Aber es gibt mich ja Gott sei Dank noch. Da lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, gelegentlich noch hier und da aufzutauchen.“ Ein solches Auftauchen soll es Gerüchten zufolge gegen Ende des Jahres geben: Ein Insider berichtete jüngst, Jürgen Drews werde zu Weihnachten bei Florian Silbereisen auftreten. Verwendete Quellen: imago-images.de, mdr.de, bild.de