Meghans großer Auftritt in Deutschland: Erst drei Tage später an Prinz Harrys Seite – das steckt dahinter

Von: Annemarie Göbbel

Düsseldorf freut sich auf Meghan Markle, die gemeinsam mit Prinz Harry an den Invictus Games teilnehmen wird – warum die Herzogin von Sussex nicht gleich mitkam und wo sie schlafen wird, sickerte schon durch.

Düsseldorf – Am späten Abend des dritten Tages von Prinz Harrys (38) Deutschland-Besuch soll endlich auch der Flieger seiner Frau Meghan Markle (42) laut Informationen der Dailymail am Düsseldorfer Flughafen in Nordrhein-Westfalen landen. Bisher war der Herzog von Sussex bei den Spielen der große Publikumsliebling, der bei jeder Veranstaltung, an der er teilnahm, für Dutzende von Selfies posierte, doch das könnte sich schnell ändern, wenn Meghan dazustößt.

Meghan Markle reist Prinz Harry nach Deutschland nach, um die Kinder nicht so lange allein zu lassen

Royal-Expertin Mayah Riaz sagte dem Mirror: „Es ist toll zu sehen, wie Meghan Harry bei den Invictus Games begleitet, obwohl sie separat anreisen wird, vermutlich weil sie die Zeit, die sie von ihren beiden Kindern abwesend ist, so kurz wie möglich halten möchte.“ Kaum war Prinz Harry nach London abgeflogen, wo er zunächst bei den WellChild Awards erwartet wurde, war Meghan – ganz Selbstversorger – in Kalifornien am Steuer eines schwarzen Range Rover im Wert von 130.000 Euro auf der Fahrt zu ihrem Lieblings-Drive-Thru-Burgerladen gesichtet worden, um eine Runde Fast Food zu besorgen.

Tags darauf würdigte Prinz Harry vor seinem Auftritt im „aktuellen Sportstudio“ seine Frau Meghan auch in seiner Eröffnungsrede der Spiele und freute sich besonders, die neu hinzugekommenen Nationen der 21 teilnehmenden Länder bei den Invictus Games zu begrüßen – darunter Kolumbien, Israel und Nigeria. Dabei verriet er, dass Nigeria definitiv einen großen Fan in der Sussex-Familie habe.

Die Invictus Games Die Invictus Games wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen, um „Erholung durch Sport, E-Sport und abenteuerliche Herausforderungen“ zu fördern, heißt es auf der Website. Bei den Spielen in Düsseldorf werden 21 Nationen in zehn Sportarten und mehr als 1.500 Freiwillige vertreten sein. Die Abschlusszeremonie findet am 16. September statt, nur einen Tag nach Harrys Geburtstag, weshalb Meghan Markle und Prinz Harry vermutlich in Deutschland feiern werden: „Die Spiele fallen auch mit Harrys 39. Geburtstag zusammen, sodass sie sich zweifellos Zeit für gemeinsame Feierlichkeiten nehmen können“, sagte die Star-Expertin Mayah Riaz im Mirror.

Prinz Harry verrät einige private Details in seiner Eröffnungsrede bei den Invictus Games

„Ich sage nicht, dass wir bei uns zu Hause Favoriten haben, aber da meine Frau herausgefunden hat, dass sie nigerianischer Abstammung ist, wird es dieses Jahr wahrscheinlich etwas wettbewerbsintensiver“, sagte er und bezog sich dabei auf Meghan, die bei einem Gentest festgestellt hatte, zu 43 % Nigerianerin zu sein. In ihrer Podcastreihe Archetypes hatte sie im Oktober 2022 darüber gesprochen. Traditionell übernimmt Meghan einen Moderations-Part bei den Kriegsversehrten-Spielen, nachdem Prinz Harry und Meghan ihr denkwürdiges öffentliches Debüt als Paar bei den Invictus Games 2017 in Toronto gefeiert hatten. Meghan lebte damals dort für die Dreharbeiten der Anwalts-Serie „Suits“.

Prinz Harry freut sich gemeinsam mit Düsseldorf auf Meghan Markle (Fotomontage). © Rolf Vennenbernd/dpa & Aaron Chown/dpa

Seitdem unterstützt Meghan die Veranstaltung, besuchte ihren Mann bei den Spielen in Sydney im Jahr 2018, schon schwanger mit Archie (4) und auch im letzten Jahr in Den Haag. In Düsseldorf soll die Herzogin von Sussex laut Dailymail im Fünf-Sterne-Hotel Hyatt einchecken, wo sie die Präsidentensuite bewohnen wird. Angeblich wird sie sich mit einigen der eingeladenen Schulkinder treffen und sicher auch beim nigerianischen Team vorbeischauen. Der Moderations-Part Meghans bei der Abschlussfeier war auf der Webseite erst verkündet und dann durch Moderator Steven Gätjen (50) ersetzt worden. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, people.com, dailymail.co.uk, express.co.uk