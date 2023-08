Eng umschlungen: Erstes Foto von Helene Fischer und Thomas Seitel seit langem aufgetaucht

Von: Lukas Einkammerer

Helene Fischer und Thomas Seitel halten ihre Liebe größtenteils von der Öffentlichkeit fern. Nun zeigen sich die beiden auf einem privaten Foto aber verliebt wie eh und je.

Ammersee – Während viele Schlagerfans noch immer ihrer zerbrochenen Beziehung mit Florian Silbereisen (41) nachtrauern, hat Helene Fischer (39) mit Thomas Seitel (38) inzwischen längst den Mann fürs Leben gefunden und schwebt auf Wolke Sieben. Das Glück der beiden krönte im Dezember 2020 Tochter Nala und auch wenn die beiden schon oft zusammen auf der Bühne standen, halten sie ihre Liebe meist von den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit fern. Pünktlich zum Geburtstag der Erfolgssängerin ist nun aber ein seltener Schnappschuss der beiden aufgetaucht …

Ende August geht es weiter: Helene Fischer gönnt sich Sommerpause von „Rausch“-Tour

Privat halten sich Helene Fischer und Thomas Seitel meist bedeckt – möglicherweise eine bewusste Entscheidung in Anbetracht der sehr öffentlichen, letzten Beziehung der Schlagerqueen – beruflich sind sie aber längst ein eingespieltes Team. Schon oft unterstützte Thomas seine Weggefährtin als Tänzer auf der Bühne und mit einem leidenschaftlichen Auftritt als Paar ließen sie im Frühjahr vor allem auf der „Rausch“-Tour die Herzen der Konzertbesucher höher schlagen.

Am 25. August geht die Rekordtour in der Lanxess Arena in Köln in die nächste Runde, derweil gönnt sich Helene Fischer eine wohlverdiente Sommerpause, die ihr vor allem nach ihrem schweren Trapezunfall im Juni sehr gelegen kommen dürfte. Bis es für Deutschlands unangefochtene Schlagerkönigin zurück auf die größten Bühnen des Landes geht, hat sie gerade also endlich wieder viel Zeit für die Familie. Und einem nun im Netz aufgetauchten Schnappschuss zufolge, scheint sie diese auch gut zu nutzen.

Gigantische Gage: Helene Fischer kassiert jeden Abend auf „Rausch“-Tour ordentlich ab Schlagerfans und leidenschaftliche Konzertgänger kommen dieses Jahr voll auf ihre Kosten, denn Helene Fischer (38) geht von März bis Oktober auf große „Rausch“-Tour. Während sich das Publikum auf ein Live-Spektakel der Extraklasse freut, wartet auf das Konto der Schlagerqueen ein regelrechter Geldfluss – denn bei den Konzerten kommt ein Millionenbetrag zusammen. Laut Express haben Experten geschätzt, dass Helene Fischer mit jedem der 70 „Rausch“-Konzerte 225.000 Euro verdient. Diese Summe errechne sich aus den Einnahmen durch Ticketverkäufe (ca. 70 Millionen Euro), Merchandise und Getränken (ca. 4 Millionen Euro) sowie den Kosten für Produktion, Saalmiete, Kartenvertrieb (ca. 40 Millionen) und Abgaben an die Konzertagentur. (Quelle: Express)

Pünktlich zum Geburtstag: Foto von Helene Fischer und Thomas Seitel aufgetaucht

Eine Fanseite bei Instagram, die Thomas Seitel gewidmet ist und regelmäßig Solo- oder Pärchen-Bilder des Paares postet, teilte ein Bild, auf dem Helene Fischer und ihr Lebensgefährte Arm in Arm neben einer Gruppe Menschen in die Kamera strahlen. Die „Null auf 100“-Interpretin präsentiert sich der Kamera dabei ganz natürlich und in einem schwarzen Kapuzenpullover, auf dem das Logo der „Rausch“-Tour zu prangen scheint. Ihr großes Idol so glücklich zu sehen – für Schlagerfans dürfte die private Fotografie aus dem Hause Fischer-Seitel Grund zur großen Freude sein.

Schnappschüsse wie das jüngste Liebesfoto von Helene Fischer und Thomas Seitel sind eine echte Seltenheit, umso schöner also, dass sich Fans der Chartstürmerin passend zu ihrem Geburtstag am 05. August an einem Einblick in ihr Privatleben erfreuen können. Auch in einem Interview plauderte Helene Fischer kürzlich aus dem Nähkästchen und verriet, dass sie ein richtiges „Hausmütterchen“ geworden ist. Verwendete Quellen: Instagram.com