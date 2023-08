Causa Rammstein und Till Lindemann: Hundeprofi Martin Rütter sendet Nachricht an Kayla Shyx

Langsam, langsam. Die "Unschuldsvermutung" ist ein juristischer Terminus. Hier geht es um moralische Fragen, und zwar ob es in Ordnung ist, wenn ein alter Sack, der eine gewisse Popularität hat, Parties mit 40 Jahre jüngeren Frauen feiert und diese dann ... sagen wir ... zum Sex überredet. Nur darum geht es. Der Rest ist reines Geschwafel, um das im besagten Fall völlig irrelevant ist. Du wirst dich ja nicht zur Aussage versteigern wollen, dass Frauen sich nicht gegen übergriffiges Verhalten zur Wehr setzen dürfen. Das dürfen sie sehr wohl, auch wenn kein Video, kein Zeuge und auch kein sonstiger "Beweis" vorliegt. Du machst ja auf juristischen Sachverstand. Da ist die sicherliche der Begriff Indiz bekannt. Reichen die Indizien aus, sprich macht das Opfer eines Übergriffs diesen hinreichend glaubhaft, dann fährt der Täter ein. Kevin Spacey hat übrigens sehr wohl Männer offensiv angegangen. Es war nur eben nicht so, dass es für eine Verurteilung gereicht hätte. Moralisch gesehen hält sich mein Mitleid mit dem Kerl in Grenzen. Natürlich ist es so, dass auch Frauen hinterhältig falsche Beschuldigungen erheben. Deswegen kann man aber nicht Frauen grundsätzlich das Recht absprechen, sich gegen Übergriffe zur Wehr zu setzen. Es mag die Spaceys und den Mockridge geben. Aber es gibt eben auch den Weinstein, Trump, Epstein und einige andere, denen ihre Popularität erst in den Kopf gestiegen, dann hinunter zur Hüftgegend gefallen ist und die sich in jeder Hinsicht wie Dreckschweine benommen haben. Ich habe absolut kein Mitleid mit deinem Idol.