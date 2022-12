Erster TV-Auftritt ohne Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack bekommt beim Adventsfest kaum Sendezeit

Von: Lisa Klugmayer

Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ trat Anna-Carina Woitschack das erste Mal seit der offiziellen Trennung von Stefan Mross in einer großen Schlagershow auf. Doch sie war auffallend kurz auf der Bühne. Kein Interview, nicht mal ein Solo-Auftritt.

Suhl – Auf den Auftritt von Anna-Carina Woitschack beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ waren die Fans wohl besonders gespannt, war das doch die erste TV-Show nach der Trennung von Stefan Mross. Pikantes Detail: Anna-Carina Woitschack war mit ihrem Neuen dort, hinter den Kulissen soll es sogar wilde Küsse gegeben haben. Doch viel zu berichten gibt es von ihrem tatsächlichen Auftritt nicht.

„Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen: Anna-Carina Woitschack tritt ohne Stefan Mross auf

Alle Jahre wieder zieht Florian Silbereisen ein Millionenpublikum mit dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ vor die TV-Bildschirme. Und wie man es von dem Schlagerstar gewohnt ist, war die Gästeliste auch dieses Jahr hochkarätig. Auf der Bühne stehen unter anderem: Roland Kaiser (70), Vicky Leandros (70), Andy Borg (62), Matthias Reim (65), Maite Kelly (42) und Anna-Carina Woitschack (30).

Roland Kaiser, Maite Kelly, Florian Silbereisen und Vicky Leandros beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ am 2.12.200´22 in Suhl © IMAGO / Eibner

Eigentlich werden die Auftritte von Anna-Carina Woitschack in den Eurovisionsshows von Florian Silbereisen sehr ausgiebig zelebriert. So bekam sie ihren Heiratsantrag von Stefan Mross 2019 beim Adventsfest, die TV-Hochzeit folgte bei „Schlagerlovestory“. Sogar als die Trennungsgerüchte schon im Raum standen, kam Anna-Carina Woitschack nach ihrem Auftritt mit Stefan Mross beim „Schlagerjubiläum“ Ende Oktober noch in einem Interview zu Wort.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.

Erster TV-Auftritt ohne Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack bekommt beim Adventsfest kaum Sendezeit

Jetzt, beim ersten TV-Auftritt nach der offiziellen Trennung von Stefan Mross, bekam Anna-Carina Woitschack beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ am Freitag (2. Dezember 2022) überraschend wenig Sendezeit. Fans mussten über zwei Stunden auf ihren Auftritt warten und dann tritt die Schlagersängerin nicht mal alleine auf.

Anna-Carina Woitschack musste sich das Rampenlicht mit acht weiteren Schlagerstars - darunter Romy Kirsch, Daniel Sommer und Pauline Wagner, teilen. Nach dem gemeinsamen Auftritt gab es dann nicht mal ein Interview mit Florian Silbereisen. Am Ende kam sie nochmal kurz für das große Finale und einer weiteren Gruppen-Performance auf die Bühne.

Wollte Anna-Carina Woitschack vielleicht einfach nur die unangenehmen Fragen rund um ihre Trennung vermeiden? Denn davon gibt es momentan genug. Beispielsweise: Hat Stefan Mross nun auch schon eine Neue? Der „Immer wieder sonntags“-Moderator zeigt sich jetzt nämlich verdächtig vertraut mit Realitystar Evelyn Burdecki. Verwendete Quellen: ARD/Das Adventsfest der 100.000 Lichter