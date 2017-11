Monika Gruber privat: Was Männern Angst macht

Am 2. November startet Monika Gruber ihr sechstes Soloprogramm. Doch Bühnenfigur und die private Gruberin sind zwei Geschichten. Redakteurin Ulli Schmidt begleitete den Kabarettstar für eine tz-Serie ganz privat.

München - Die Gruberin. Praktisch ­jeder kennt sie - vom ­Kabarett, aus Film und Fernsehen oder von der Kaas-Reklame. Immer a große Goschn! Nur daheim, da hält sie auch gern mal den Mund. Die Bühnenfigur und die private Monika Gruber (46) - das sind zwei Geschichten. Und die bringt die tz jetzt zusammen. Anlässlich des Starts ihres neuen und sechsten Soloprogramms Wahnsinn am 2. November in Traunstein ging die Moni mit der tz-Ulli auf eine ganz private Tour durch den Bayerischen Wald...

Weil sie sich seit 15 Jahren kennen, weil sie befreundet sind und den Woid lieben. Die Gruberin fährt gern mit ihren Eltern dahin, die Schmidtin war dort mal daheim. Auf diesem Trip erzählt die Moni ­alles - über den Wahnsinn der Zeit, über ihr Programm und über sich selbst... Eine Roadstory! Auf ­Bairisch und auf Hochdeutsch - je nach Gefühlslage und Thema.

Date mit dem Doc

Landkreis Straubing-Bogen. Die Moni steuert ihren ­Massimo mit seinen 460 PS über Hügel und Täler. Wir haben ein Date. Mit dem Doc. Dem coolsten Landarzt weit und breit, der nicht nur Menschen kuriert, sondern auch alte Autos zusammenflickt. Der Internist hat neben einem beachtlichen Fuhrpark auch einen Schlüter 650 S, gebaut 1964 in Freising, 56 PS, mit dem er, wenn’s grad nicht pressiert, auch schon mal auf Hausbesuch fährt ... Im Dorf sprechen ihn die Leut’ mit „Du, Doktor“ an, bei Freunden ist er der Doc, vollständig heißt er Dr. Siegmar ­Hartmuth (50). Er hat angeboten, die Gruberin mit dem Bulldog über die Dörfer zu chauffieren...

Moni: Hat der scho Zeit?

Ulli: Zeit hat er net viel, weil’s ihm die Bude einrennen. Er ist halt a bissl anders: kein Gott in Weiß, aber a Doc in Jeans. Kommt scho vor, dass ihn Fremde fragen, „Ich hätt gern den Herrn Doktor gesprochen“. Dann sagt er: „Nehmans mi, an andern hamma net.“

Woher kennt’s Ihr Euch?

Wir waren schon als Teenies Freunde. Er war der Doktor-Bua und ich das Wirts-Deandl. Zusammen haben wir die ersten Zigaretten geraucht und unsere Alkohol-Verträglichkeiten ausgelotet, und er hat mei Mofa auffrisiert. Seit seiner Kindheit schraubt er schon Autos zam - zurzeit einen alten BMW. Er hat vor nix Angst - auch net vor Dir, Moni!

+ Frau am Steuer: Monika Gruber tourt durch den Bayerischen Wald. © Schmidt

Meine schwulen Freunde sagen ja immer: „Die Männer haben alle Angst vor Dir. Jetzt hast aa no an ­Maserati kauft, jetzt findst überhaupt keinen mehr.“ Mei, wenn’s so is, dann kannt i’s aa net ändern... Aber deshalb leb’ i koa anders Leben.

Der Doc könnt’ Dir mit seinen drei Porsche PS-technisch schon Herr werden, an Witz hätt’ er aa - aber er ist vergeben. Die meisten Männer ham halt Angst vor Deim Mundwerk...

Ja, wahrscheinlich. Goschate Frauen sind denen suspekt, weil sie meinen, solche bräuchten keinen Mann. Erst recht, wenn sie keinen Versorger brauchen. Ich glaub, Männer fassen eher Zutrauen zu Frauen, bei denen sie das Gefühl haben, sie könnten was bewirken, sie wären eine Stütze. Was ja net heißt, dass das bei mir nicht der Fall wäre.

Dafür hast jetzt Dein Massimo. Ich mein, der röhrt so schön, was brauchst’n da no an Mann...

Muss sich auch keiner Sorgen machen: Ich bin net immer allein. Ich hab’ ein echt schönes Leben! Und eine tolle Familie – mit meinen Eltern, meinen Brüdern und deren Familien, und ich hab’ super Freunde. Man soll einfach nix auf später verschieben. Am Ende des Lebens bereuen die Leut’ nicht, was sie gemacht haben, sondern, was sie nicht gemacht haben. Und deshalb hab’ ich mir in einer Phase, wo es mir nicht so gut gegangen ist, das Auto gekauft und bin mit Freundinnen nach Italien gefahren. Der Maserati war immer ein Traum von mir.

Der Traum vom Doc war ein Porsche 997 Carrera. 355 PS. ­Darauf hat er zehn Jahre lang hing’spart, und vor ­sieben Jahren hat er ihn sich dann gebraucht kaufen können. Du hast mal erzählt, Du warst früher schüchtern...

Des bin i immer no. Manchmal.

Wann?

Wenn ich in einem Kreis von Leuten bin, wo ich mich nicht wohlfühle; wo ich das Gefühl habe, da gehör ich nicht dazu. Herr Professor hier, Frau Doktor da, mein Haus, meine Pferdepflegerin - diese Leistungsschau, die mag ich nicht.

Obwohl Du da durchaus mit­halten könntest...

Nein, da fühl ich mich unwohl, da bin ich schüchtern. Und ich kann auch nur dann flirten, wenn mir jemand wurscht ist. Wenn mir jemand net wurscht ist, dann stell i mi o wie der letzte Mensch. Ich könnt’ nie einen Mann ansprechen. Ich kann fremde Frauen ansprechen, wenn mir ein Kleid gefällt, aber so richtig flirten – das kann ich nicht.

Echt? So wird des ja nie was mit Dir und einem gscheiten Mann...

Dann macht’s aa nix. Wenn ich jemanden ansprechen müsst, käm ich mir blöd vor.

Ist das die Angst vor Ablehnung?

Nein. Aber wenn ich nervös bin, dann red ich einen totalen Blödsinn – als Überbrückung. So hab’ ich ja auch entdeckt, dass ich lustig sein kann. Weil ich immer, wenn mir etwas furchtbar peinlich ist, einen Witz mach. Der natürlich auch peinlich ist. Ich bin nicht Frau Fettnäpfchen, ich bin Frau Fett­eimer. Da denkst dir, des ist lustig, des haust raus, aber wenn’s net im richtigen Kreis von Leuten bist, die die Art von Humor verstehen, des ist dann schon oft recht peinlich.

Man will halt geliebt werden. Du hast ja das Glück, dass Dich Abertausende lieben und Dir applaudieren...­

+ Landwirtskind: Monika Gruber testet einen Traktor vom Doc. © Schmidt

Es heißt immer, das sei das Brot des Künstlers. Das ist auch so. So eine Vorstellung ist ein großer Energieaustausch: Du gibst was, und du kriegst was zurück.

Hin und wieder auch einen postalischen Heiratsantrag...

Ha! Ja. Des find ich halt a bissl spooky, dass dir jemand, der dich nur von der Bühne oder aus dem Fernsehen kennt, so was schreibt. Ich fänd’s netter, wenn derjenige nach der Vorstellung auf mich zugehen würde. Ist zwar auch schwierig, ist aber schon passiert. Zuletzt kam einer in der Stadt auf mich zu, hatte eine Papierserviette zur Blume gefaltet und er sagte, er hätt’ jetzt grad leider keine echte, ob er mir die ­geben dürfte... Der war wahnsinnig gut aussehend, und ich war total perplex. Doch bis ich die Blume meiner Freundin gezeigt hatte, war er leider spurlos verschwunden.

Vielleicht wär’ das der Mann Deines Lebens gewesen...

Vielleicht. Vielleicht wär er aber auch schwul gewesen; ich hab’ viele schwule Fans. Aber dann wär ich halt mit ihm auf einen Kaffee gegangen...

Ich weiß, Du lädst gern Leute ein...

Ich geb gern. Nicht nur materiell. Ich hab’ so viel Liebe und Zuneigung gekriegt von Leuten, die ich nicht persönlich kenne. Ich verdanke meine Karriere und meinen Wohlstand der Zuneigung fremder Leute. Und da bin ich ein großer Anhänger des buddhistischen Gedankens: Was du gibst, kommt auf irgendeinem Weg wieder zu dir zurück. Im Guten wie im Schlechten.

