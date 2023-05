Serientod in neuer „Bergdoktor“-Staffel? Ronja Forcher klärt auf

Nach dem „Bergdoktor“-Staffelfinale war die Sorge um Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner, 71) groß. Ihr weiteres Schicksal scheint inzwischen allerdings festzustehen.

Ellmau – Für Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) verlief die aktuelle „Der Bergdoktor“-Staffel tragisch wie selten zuvor: Nach einer erbitterten Fehde mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 51) und der überstürzten Entscheidung, für eine Zeit nach New York zu gehen, schlug das Schicksal erneut zu – seine Mutter Lisbeth landete schwer angeschlagen im Krankenhaus. Fans der ZDF-Serie befürchteten sogar einen Serientod.

„Der Bergdoktor“ endete dramatisch: Bangen um Lisbeth Gruber

Was genau mit Lisbeth Gruber geschehen ist, blieb am Ende von Staffel 16 ungewiss. Die emotionalen letzten Szenen ließen allerdings nur wenig Interpretationsspielraum: Um die Mutter der Gebrüder Gruber scheint es schlecht bestellt. Ihr Gesundheitszustand ist kritisch – „Der Bergdoktor“ droht, einen seiner beliebtesten Stars zu verlieren.

Im Interview mit TV Spielfilm schloss sogar Monika Baumgartner selbst einen Serientod bis zuletzt nicht aus: „Ich habe selbst gefragt, ob meine Figur jetzt den Serientod stirbt. Das Staffelende, so jetzt es ausgestrahlt wurde, war eine Möglichkeit, die zwei Brüder wieder zu vereinen. Es musste einen triftigen Grund geben, dass der Martin nicht nach New York geht. Wenn es Lisbeth schlecht geht, dann muss er bleiben“, so die Münchner Volksschauspielerin.

Kritik am „Bergdoktor“ – Fachzeitschrift für kritisiert ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ mag bei seinen Zuschauern bestens ankommen, von fachlicher Seite gab es dahingegen schon Kritik an der Serie. Das Deutsche Ärzteblatt charakterisierte Protagonist Dr. Martin Gruber als unkollegialen Besserwisser, dessen Serienalltag nur wenig mit dem tatsächlichen Arztberuf zu tun habe. Die ZDF-Reihe sei klischeebehaftet und vermittele das „klassische Arztbild aus den alten Heimatfilmen“.

Ronja Forcher zeigt Foto vom „Bergdoktor“-Set: Monika Baumgartner wieder dabei

Doch die „Bergdoktor“-Fans dürfen nun erst einmal aufatmen – zumindest höchstwahrscheinlich: Bei Instagram postete Ronja Forcher kürzlich Fotos von den Dreharbeiten der 17. Staffel, darunter auch ein Bild der Tür ihres Trailers. Den teilt sie sich mit den anderen beiden weiblichen Hauptrollen der ZDF-Serie: Susanne Dreiseitl (Natalie O’Hara, 46) und der von Monika Baumgartner verkörperten Lisbeth Gruber. Die ist in den kommenden Folgen wieder mit von der Partie, wie ein entsprechendes Schild an der Tür beweist.

Dieses Foto dürfte viele „Bergdoktor“-Fans aufatmen lassen: Lisbeth Gruber entgeht offenbar dem befürchteten Serientod, die Rolle von Monika Baumgartner wird dementsprechend auch in Staffel 17 zurückkehren © Screenshot/Instagram/Ronja Forcher

Auch Hans Sigl bestätigte nach einer wirklich düsteren 16. Staffel kürzlich im Interview mit Die Bunte: „Es wird ein bisschen leichter werden, dieses Jahr.“ Obwohl die bis dato letzte Folge bereits vor einer Weile lief, begeistert die ZDF-Serie noch immer die Massen: Eine „Der Bergdoktor“-Wiederholung schlug zuletzt „The Masked Singer“ und Schöneberger, Jauch und Gottschalk. Verwendete Quellen: instagram.com/ronjaforcher, tvspielfilm.de