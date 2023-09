Sie haben ihn nicht vergessen: Palast veröffentlicht neue Fotos von Prinz Daniel

Wie es der Zufall – oder das Schicksal – will, fallen Prinz Daniels 50. Geburtstag und das 50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf auf den selben Tag. Gefeiert wird Kronprinzessin Victorias Ehemann aber trotzdem.

Stockholm – Um 6:45 Uhr erblickte Olof Daniel Westling (49) am 15. September 1973 in Örebro das Licht der Welt. Nur wenige Stunden später starb der damalige schwedische König Gustav VI. Adolf im Alter von 90 Jahren – der Beginn der Regentschaft seines Enkels Carl XVI. Gustaf (77). So kommt es, dass sowohl für Prinz Daniel als auch für König Carl Gustaf in diesem Jahr ein ganz besonderer Meilenstein ansteht: Daniel wird 50 Jahre alt, sein Schwiegervater feiert Thronjubiläum.

Vorab-Geschenk zu Prinz Daniels 50. Geburtstag: Schwedischer Palast spendiert drei neue Porträtbilder

Wenn der schwedische König sein 50. Thronjubiläum begeht, dann ist klar, dass die anderen Mitglieder der Königsfamilie zurückstecken müssen. Seinen Geburtstag wird Prinz Daniel also nachfeiern müssen, was dem als bescheiden geltenden Prinzen aber vermutlich nichts ausmacht, wie Royal-Experte Herman Lindqvist im Interview mit Svensk Damtidning betont. „Pech für Daniel, am historischen Jubiläumstag des Königs 50 Jahre alt zu werden, aber ihm macht es sicherlich nichts aus, seine eigene Feier um einen Tag oder eine Woche zu verschieben.“

Gänzlich untergehen soll der Jubeltag von Prinz Daniel aber natürlich nicht. Bereits im Vorfeld schlug die Sondersendung „Prins Daniel 50 år“ (dt.: 50 Jahre Prinz Daniel) große Wellen. Im ausführlichen TV-Interview mit der schwedischen Journalistin Carina Bergfeldt (43) wurde Daniel bei Themen wie der angeblichen Scheidung von Kronprinzessin Victoria (46) ganz emotional. Und auch der schwedische Palast will den 50. Geburtstag des Prinzen keineswegs unter den Teppich kehren und veröffentlichte jetzt drei neue Porträts des Geburtstagskindes.

Zum Jubiläum: Fans wünschen sich gemeinsames Foto von Prinz Daniel und König Carl Gustaf

Auf den Aufnahmen zeigt sich Prinz Daniel mal leger im dunkelblauen Pullover, mal elegant im zweireihigen Anzug. Dazu schreibt der Palast: „Am 15. September 1973 um 06:54 Uhr wurde Olof Daniel Westling im Regionalkrankenhaus in Örebro geboren. Der Geburtstag des Prinzen fällt somit mit dem Tag zusammen, an dem Kronprinz Carl Gustaf König von Schweden wurde.“ Des Weiteren werden zwei Organisationen genannt, für die sich der Ehemann von Prinzessin Victoria engagiert und die man anstelle eines Geschenks unterstützen kann.

Zu seinem 50. Geburtstag spendiert der schwedische Palast Prinz Daniel, rechts mit Kronprinzessin Victoria, drei neue Porträtaufnahmen. (Fotomontage) © Clément Morin/The Royal Court of Sweden/IMAGO/ABACAPRESS

Unter den neuen Fotos von Prinz Daniel häufen sich bei Instagram zahlreiche Vorab-Gratulationen der Royal-Fans. „Herzlichen Glückwunsch im Voraus. Nein, es ist kein Zufall, sondern Gottes perfektes Timing. Gott segne unseren König und die gesamte königliche Familie“, kommentiert ein User das geteilte Jubiläum am 15. September, übrigens auch das Geburtsdatum von Prinz Harry (38). „Herzlichen Glückwunsch an unseren großartigen, wohlverdienten, talentierten Prinz Daniel. Ein Beispiel für viele“, schreibt eine Nutzerin.

Und ein Follower äußert direkt selbst einen Wunsch: „Ich liebe es, dass er seinen Geburtstag mit Seiner Majestät, dem König, teilt. Es wäre schön, wenn wir ein gemeinsames Foto der beiden bekommen würden.“ Mal sehen, ob der schwedische Palast der Bitte nachkommt. Ein besonderes Schmankerl für die Fans der Schweden-Royals gab es bereits. Pünktlich zum 50. Thronjubiläum wurden zwei neue Aufnahmen der Königsfamilie veröffentlicht, auf denen Prinzessin Estelle (11) König Carl Gustaf glatt die Show stiehlt. Verwendete Quellen: svenskdam.se, Instagram